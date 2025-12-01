IKEA má ve sbírce další netradiční Bluetooth reproduktory. Podívejte se, jak vypadají Hlavní stránka Zprávičky IKEA ve spolupráci s designérkou Teklou Severin uvedla nové Bluetooth reproduktory SOLSKYDD a KULGLASS Produkty kombinují kvalitní zvuk s výraznými barvami a vzory, ceny startují na přibližně 1 100 Kč Globální prodej začíná tento měsíc, brzy by se tak mohly objevit i v Česku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant IKEA představil novou kolekci Bluetooth reproduktorů, která vznikla ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin. Místo toho, aby měly být reproduktory spíše nenápadně umístěné k nábytku nebo vedle dalších předmětů v domácnosti, vsadila IKEA na opak – chce, aby byly výrazným dekorativním prvkem. SOLSKYDD: kulaté reproduktory ve třech velikostech Řada SOLSKYDD zahrnuje tři modely lišící se velikostí. Nejmenší přenosný reproduktor s 19cm průměrem v oranžové barvě vychází na 499 švédských korun (asi 1 100 Kč). Střední verze v zelené barvě s 29cm průměrem stojí 699 SEK (přibližně 1 500 Kč) a největší 45cm model určený pro montáž na zeď přijde na 1 295 SEK (zhruba 2 900 Kč). Všechny reproduktory podporují multi-speaker režim pro propojení více zařízení a funkci Spotify Tap, která jedním stisknutím tlačítka spustí hudbu přesně tam, kde jste naposledy skončili. Menší modely disponují dobíjecí baterií a v balení najdete stojan i držák na zeď. KULGLASS: lampička a reproduktor v jednom KULGLASS je poté další kombinací Bluetooth reproduktoru a stolní lampy v katalogu švédské společnosti. Design, který má podle výrobce připomínat točenou zmrzlinu, je k dispozici v tmavě zelené a červenohnědé s růžovou. Cena činí 1 295 SEK (asi 2 900 Kč), žárovka se prodává zvlášť. Designérka Tekla Severin k produktu uvedla, že chtěla vytvořit něco měkkého a přátelského, co evokuje nostalgii. Inspiraci čerpala mimo jiné z japonských panenek Kokeshi nebo stylu Art Deco. Kdy dorazí do Česka? IKEA oznámila zahájení globálního prodeje na prosinec 2025, přičemž termíny se mohou lišit podle jednotlivých trhů. Už tento měsíc bychom se tedy s reproduktory mohli setkat i na našem trhu, informaci o oficiálních tuzemských cenách ale zatím k dispozici nemáme. Líbí se vám nový přístup IKEA k domácí elektronice? Zdroje: IKEA (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor IKEA reproduktor Mohlo by vás zajímat Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 IKEA v Česku prodává chytrou roletu. Můžete naplánovat, kdy se zatáhne Adam Kurfürst 25.4.2024 Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička Adam Kurfürst 5.5.2024 V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta Marek Houser 23.1.2023 Věděli jste? IKEA prodává v ČR chytré zatemňovací rolety TREDANSEN za rozumný peníz Jakub Kárník 29.4.2024 IKEA nově v Česku prodává nástěnný LED panel, jde ovládat mobilem Adam Kurfürst 4.4.2024