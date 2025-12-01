TOPlist

IKEA má ve sbírce další netradiční Bluetooth reproduktory. Podívejte se, jak vypadají

  • IKEA ve spolupráci s designérkou Teklou Severin uvedla nové Bluetooth reproduktory SOLSKYDD a KULGLASS
  • Produkty kombinují kvalitní zvuk s výraznými barvami a vzory, ceny startují na přibližně 1 100 Kč
  • Globální prodej začíná tento měsíc, brzy by se tak mohly objevit i v Česku

Adam Kurfürst
1.12.2025 08:00
ikea nove bluetooth reproduktory solskydd kulglass

Švédský nábytkářský gigant IKEA představil novou kolekci Bluetooth reproduktorů, která vznikla ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin. Místo toho, aby měly být reproduktory spíše nenápadně umístěné k nábytku nebo vedle dalších předmětů v domácnosti, vsadila IKEA na opak – chce, aby byly výrazným dekorativním prvkem.

SOLSKYDD: kulaté reproduktory ve třech velikostech

Řada SOLSKYDD zahrnuje tři modely lišící se velikostí. Nejmenší přenosný reproduktor s 19cm průměrem v oranžové barvě vychází na 499 švédských korun (asi 1 100 Kč). Střední verze v zelené barvě s 29cm průměrem stojí 699 SEK (přibližně 1 500 Kč) a největší 45cm model určený pro montáž na zeď přijde na 1 295 SEK (zhruba 2 900 Kč).

reprodukory ikea sollskyd a designerka Tekla Evelina Severin

Všechny reproduktory podporují multi-speaker režim pro propojení více zařízení a funkci Spotify Tap, která jedním stisknutím tlačítka spustí hudbu přesně tam, kde jste naposledy skončili. Menší modely disponují dobíjecí baterií a v balení najdete stojan i držák na zeď.

KULGLASS: lampička a reproduktor v jednom

KULGLASS je poté další kombinací Bluetooth reproduktoru a stolní lampy v katalogu švédské společnosti. Design, který má podle výrobce připomínat točenou zmrzlinu, je k dispozici v tmavě zelené a červenohnědé s růžovou. Cena činí 1 295 SEK (asi 2 900 Kč), žárovka se prodává zvlášť.

ikea kulglass zelena na skrince
ikea kulglass cervena na skrince

Designérka Tekla Severin k produktu uvedla, že chtěla vytvořit něco měkkého a přátelského, co evokuje nostalgii. Inspiraci čerpala mimo jiné z japonských panenek Kokeshi nebo stylu Art Deco.

Kdy dorazí do Česka?

IKEA oznámila zahájení globálního prodeje na prosinec 2025, přičemž termíny se mohou lišit podle jednotlivých trhů. Už tento měsíc bychom se tedy s reproduktory mohli setkat i na našem trhu, informaci o oficiálních tuzemských cenách ale zatím k dispozici nemáme.

Líbí se vám nový přístup IKEA k domácí elektronice?

Zdroje: IKEA (1, 2, 3)

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
