Hudba jako součást interiéru: IKEA do Česka přinesla nové Bluetooth reproduktory v nevšedním kabátku

Bluetooth reproduktory SOLSKYDD a lampy KULGLASS od IKEA jsou nyní dostupné v Česku
Kolekce vznikla ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin a sází na výrazné barvy
Ceny startují na 1 190 Kč za přenosný model a končí na 2 490 Kč za největší variantu

Publikováno: 16.12.2025 14:00

Švédský nábytkářský gigant IKEA přinesl na český trh svou novou kolekci Bluetooth reproduktorů, které vznikly ve spolupráci s designérkou Teklou Evelinou Severin. Produkty řady SOLSKYDD a KULGLASS dorazily dříve, než se původně očekávalo – podle listopadové tiskové zprávy měly být k dispozici až v lednu. Místo nenápadných zařízení, která by splývala s nábytkem, IKEA tentokrát vsadila na výrazný design s barevnými akcenty.

Kompletní přehled novinek v Česku
SOLSKYDD: kulaté reproduktory ve třech velikostech
KULGLASS: lampa a reproduktor v jednom
Pro koho jsou reproduktory vhodné?

Kompletní přehled novinek v Česku

Na českém webu IKEA i v kamenných prodejnách jsou nyní dostupné následující produkty:

SOLSKYDD přenosný Bluetooth reproduktor (19 cm) – 1 190 Kč, dostupný v bílé a oranžové barvě
SOLSKYDD Bluetooth reproduktor (29 cm) – 1 490 Kč, dostupný v bílé a zelené barvě
SOLSKYDD Bluetooth reproduktor (45 cm) – 2 490 Kč, dostupný v bílé a béžové barvě
KULGLASS lampa s Bluetooth reproduktorem – 2 490 Kč, dostupná v tmavě zelené a červenohnědé/růžové

SOLSKYDD: kulaté reproduktory ve třech velikostech

Řada SOLSKYDD zahrnuje tři velikostní varianty s průměry 19, 29 a 45 cm. Nejmenší model za 1 190 Kč je přenosný a disponuje vestavěnou dobíjecí baterií, takže jej můžete vzít s sebou na zahradu či balkon. Střední a největší verze jsou určeny spíše pro stacionární použití – tu největší lze dokonce připevnit na zeď pomocí přiložené konzoly.

Všechny modely SOLSKYDD podporují režim více reproduktorů, díky němuž můžete propojit několik zařízení a přehrávat hudbu synchronně v různých místnostech. Nechybí ani funkce Spotify Tap – stisknutím tlačítka spustíte přehrávání přesně tam, kde jste naposledy skončili. Největší 45cm model navíc nabízí tři nastavení ekvalizéru a možnost spárovat dva reproduktory do stereo sestavy včetně připojení k televizoru.

KULGLASS: lampa a reproduktor v jednom

Zajímavějším kouskem je KULGLASS za 2 490 Kč, který kombinuje stolní lampu se skleněným stínidlem a Bluetooth reproduktor. Designérka Tekla Severin se podle vlastních slov inspirovala zmrzlinou, japonskými panenkami Kokeshi i stylem Art Deco. Výsledkem je produkt s měkkými, zaoblenými tvary, který má evokovat nostalgii.

Reproduktor nabízí bohatý zvuk s výraznými basy a stejně jako SOLSKYDD podporuje multi-speaker režim i Spotify Tap. Skleněné stínidlo poskytuje rozptýlené dekorativní světlo, žárovku s paticí E27 si však musíte dokoupit zvlášť – IKEA doporučuje vlastní LED žárovky SOLHETTA za 99 Kč za dva kusy.

Pro koho jsou reproduktory vhodné?

Nové reproduktory IKEA cílí především na zákazníky, kteří hledají dekorativní prvek do interiéru s bonusem v podobě přehrávání hudby. Nejde o audiofilskou výbavu – IKEA neuvádí konkrétní specifikace jako výkon ve wattech či frekvenční rozsah. Pokud vám záleží primárně na kvalitě zvuku, pravděpodobně sáhnete po specializovaných značkách jako JBL, Sony nebo Marshall.

IKEA ukázala netradiční bezdrátovou nabíječku. Vypadá jako kobliha a podporuje Qi2
Adam Kurfürst
Zprávičky

Na druhou stranu je třeba ocenit příznivé ceny vzhledem k tomu, že jde o designové kousky. Přenosný SOLSKYDD za 1 190 Kč konkuruje levnějším Bluetooth reproduktorům na trhu, přičemž nabízí navíc zajímavý vzhled a integraci do ekosystému IKEA. Funkce multi-speaker režimu pak potěší ty, kdo chtějí postupně rozšířit ozvučení celého bytu.

Zaujaly vás nové reproduktory od IKEA?

Zdroje: IKEA (1, 2)