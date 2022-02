IKEA novinka: Chytrá sada žárovek s bránou pro aplikaci

Populární obchodní řetězec IKEA nedávno zařadil do svého sortimentu další zajímavý kousek z kategorie smart home, konkrétně chytrého osvětlení. V tuzemském katalogu je k nalezení čtyřdílná sada TRÅDFRI (podobné jméno má ale tradičně více položek), do které patří dvě chytré žárovky, bezdrátový stmívač a také základní komunikační brána. Skrze tu se ostatní zařízení připojují do Wi-Fi sítě a také do mobilní aplikace IKEA Home smart.

LED žárovky mají výkon 9,5 W (měly by odpovídat klasické 75W žárovce), světelný tok 1 055 lumenů a barevnou teplotu 2700 kelvinů. Skrze hardwarový stmívač je možné u osvětlení měnit jas a také jej vypínat a zapínat. Stejné schopnosti má také mobilní aplikace, která navíc umí nabídnout i napojení na systémy Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant a Sonos.

Tato konkrétní sada TRÅDFRI vyjde na 1 597 Kč, což je výhodná cena oproti nákupu jednotlivých částí samostatně. V tuto se zdá, že je produkt vyprodaný v IKEA e-shopu, nicméně v obchodních domech byste ji snad mohli sehnat. Případně alespoň jednotlivé součásti.

Které smart home prvky z IKEA jste už vyzkoušeli?