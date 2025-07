IKEA BLOMPRAKT bude Bluetooth reproduktor a lampička v jednom. Co víme o ceně?

Švédský nábytkářský gigant IKEA představil svůj nejnovější přírůstek do portfolia chytrých reproduktorů. Po nedávném ukončení partnerství se značkou Sonos přichází zcela nový model BLOMPRAKT, který kombinuje funkci lampičky a Bluetooth reproduktoru. Novinka nabídne nejen stylový design s nastavitelným směrem osvětlení, ale také přehrávání hudby přes Bluetooth 5.3 a podporu funkce Spotify Tap.

Elegantní kombinace světla a zvuku

Reproduktor BLOMPRAKT zaujme především svým designem, který kombinuje světlo a zvuk do jednoho zařízení. Lampička má nastavitelný úhel stínítka, což umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kde ho potřebujete. Zařízení je vybaveno integrovaným LED světelným zdrojem a dokáže vytvořit příjemnou atmosféru v jakékoli místnosti. K dispozici bude dostupné ve třech barevných variantách –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ béžové, černé a modré.

Nový reproduktor z dílny IKEA půjde díky Bluetooth 5.3 snadno spárovat s telefonem nebo jiným zařízením. Navíc jej půjde propojit s dalšími kompatibilními reproduktory a vytvořit tak audio systém s přehráváním napříč více místnostmi (informoval o tom server The Verge). Tlačítko Spotify Tap pak umožní jedním stiskem pokračovat v poslechu tam, kde jste naposledy skončili, nebo přejít na další skladbu podle vašeho hudebního vkusu.

Co víme o ceně a dostupnosti?

IKEA u nového reproduktoru BLOMPRAKT sází především na cenovou dostupnost a jednoduchost. Přestože oficiální cena pro český trh nebyla zatím oznámena, v zahraničí by měl reproduktor stát méně než 100 eur (v přepočtu je to méně než 2 500 Kč). Do prodeje by se měl dostat v říjnu letošního roku, a to na všech trzích, kde IKEA působí. Téměř určitě se tak dostane i k nám.

IKEA nedávno uvedla i stylový reproduktor NATTBAD

IKEA také nedávno představila a uvedla na trh Bluetooth reproduktor NATTBAD, který zaujme především retro designem inspirovaným klasickými rádii. Stejně jako nadcházející BLOMPRAKT disponuje tlačítkem Spotify Tap pro rychlé přehrávání hudby.

NATTBAD je k dostání ve třech barevných provedeních –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ černé, žluté a růžové –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ přičemž kromě funkce reproduktoru může sloužit i jako stylový dekorační prvek do domácnosti. V Česku vychází na 999 Kč.

Jak se vám líbí nový reproduktor IKEA BLOMPRAKT?

Zdroje: The Verge, Notebookcheck, Gear Patrol