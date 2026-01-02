IKEA do Česka přinesla nový senzor kvality vzduchu. Umí Matter a cenou příjemně potěší Hlavní stránka Zprávičky IKEA na český trh přináší chytrý senzor kvality vzduchu ALPSTUGA s cenou 699 Kč. Zařízení měří oxid uhličitý, částice PM2,5, teplotu i vlhkost a podporuje univerzální protokol Matter. Senzor funguje s ekosystémy Amazon, Apple, Google, Samsung i s hubem IKEA DIRIGERA. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant IKEA rozšiřuje svou nabídku chytré domácnosti o další praktický doplněk. Na český trh dorazil senzor kvality vzduchu ALPSTUGA, který byl představen již dříve v rámci globálního portfolia značky. Novinka vyjde na 699 Kč a díky podpoře univerzálního standardu Matter ji snadno propojíte s většinou systémů chytré domácnosti. Co všechno ALPSTUGA měří Široká kompatibilita díky standardu Matter Spolupráce s čističkami vzduchu Kvalitní čidlo za rozumnou cenu? Co všechno ALPSTUGA měří Senzor ALPSTUGA sleduje čtyři klíčové parametry ovzduší ve vaší domácnosti. Měří koncentraci oxidu uhličitého (CO₂), což je užitečné zejména v ložnicích a kancelářích, kde vysoká hladina CO₂ způsobuje únavu a snížení koncentrace. Dále monitoruje jemné částice PM2,5, které představují zdravotní riziko především pro alergiky a astmatiky. Kromě toho zařízení zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost vzduchu. Všechny naměřené hodnoty se zobrazují přímo na displeji senzoru, který lze navíc využít jako hodiny. IKEA doporučuje umístit ALPSTUGA do obývacího pokoje, ložnice nebo jiných místností, kde trávíte nejvíce času. Široká kompatibilita díky standardu Matter Hlavní předností senzoru ALPSTUGA je jeho podpora protokolu Matter, který zajišťuje kompatibilitu napříč různými ekosystémy chytré domácnosti. Zařízení tak funguje s platformami Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Samsung SmartThings i Homey. Samozřejmě nechybí ani podpora vlastního systému IKEA Home smart a hubu DIRIGERA. Díky této univerzálnosti nemusíte řešit, zda senzor zapadne do vaší stávající chytré domácnosti. Standard Matter navíc zjednodušuje samotné nastavení a párování zařízení. Spolupráce s čističkami vzduchu IKEA doporučuje používat senzor ALPSTUGA společně s čističkami vzduchu ze své nabídky, například s modelem STARKVIND. Pokud senzor indikuje zhoršenou kvalitu ovzduší, můžete čističku zapnout a sledovat, jak se parametry postupně zlepšují. V rámci automatizací lze nastavit i automatické spouštění čističky na základě naměřených hodnot. Senzor je vyroben z ABS plastu v bílém provedení, které zapadne do většiny interiérů. Aktuálně je k dispozici na českém e-shopu IKEA s možností doručení domů, v obchodních domech se prodává pouze na objednávku. Kvalitní čidlo za rozumnou cenu? Nadšenec Jakub Dušek senzor ALPSTUGA kompletně rozebral a zjistil, že uvnitř se nachází čidlo Sensirion SEN63C (své poznatky sdílel na X a doplnil je server Chiptron). To patří mezi průmyslová čidla švýcarské značky, která jsou v bastlířské komunitě známá svou spolehlivostí a přesností. Samotné čidlo přitom údajně v maloobchodě stojí přes 800 Kč, takže cena kompletního senzoru s displejem, USB-C napájením a podporou Matter je více než příznivá. Dostat se dovnitř byl docela porod! Ale máme tu výsledky a první překvapení. pic.twitter.com/lyIxhD36xY— Jakub Dušek (@tcpj_cz) December 29, 2025 Pro běžného uživatele to znamená jediné: ALPSTUGA měří skutečně a spolehlivě, nejde o levný generický senzor s pochybnými hodnotami. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak sledovat kvalitu vzduchu doma a případně ji integrovat do chytré domácnosti, jde o rozumnou volbu. Využili byste senzor kvality vzduchu ve své domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost IKEA Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024