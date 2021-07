Jak (ne)vysoký vás čeká důchod? S IDA to zjistíte i z mobilu

Určitě jste byli někdy zvědaví, kolik peněz budete od státu dostávat v důchodovém věku (pokud už v něm teda nejste). S ohledem na dosavadní vývoj tak nějak všichni tuší, že nic extra veselého to nebude. A mnozí na to radši ani moc nemyslí a spoléhají se spíš na jiné úspory. Pokud ale máte přece jen zájem o konkrétnější finanční vyčíslení včetně potvrzení věku, kdy se vás bude odchod do důchodu týkat, Česká správa sociálního zabezpečení si pro vás nástroj jménem IDA – Informativní důchodová aplikace.

Webovou aplikaci je možné spustit skrze prohlížeč i na mobilu, tak jsme to vyzkoušeli. A vy samozřejmě můžete také. Jednou ze základních podmínek ovšem je, že musíte být schopní se přihlásit na web ČSSZ. Konkrétně její ePortal, kde se IDA nachází. A to buď přes národní e-identitu a několik služeb v ní, nebo přes datovou schránku. Jakmile se úspěšně přihlásíte, vyskočí na vás na jedné stránce ucelený přehled všech nejnutnějších informací. Pokud zmíněné přístupy nemáte, poslouží vám starší Důchodová kalkulačka, do které musíte zadat údaje ručně.

Co důchodová kalkulačka IDA zobrazuje?