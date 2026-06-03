Famózní mikrofon na podcasty i stream! Populární HyperX QuadCast 2 zlevnil na 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky HyperX QuadCast 2 Frost je stolní USB-C kondenzátorový mikrofon se čtyřmi směrovými charakteristikami, nahráváním 24bit/96kHz, ztlumením dotykem a odnímatelným odpružením S kódem ALZADNY30 ho teď koupíte za 2 589 Kč místo původních 3 699 Kč – sleva 1 110 Kč Skvělý zvuk hned z krabice a snadné ovládání; provedení Frost svítí jen modře (ne RGB) a ladicí aplikace je pouze pro Windows Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Začínáte se streamem, podcastem nebo chcete prostě dobře znít na hovorech? HyperX QuadCast 2 Frost teď s kódem ALZADNY30 stojí 2 589 Kč místo 3 699 Kč. Je to jeden z nejoblíbenějších streamovacích mikrofonů – pojďme na to, co umí a co vědět před koupí. CHCI MIKROFON ZA 2 589 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kvalitní a snadno použitelný mikrofon na stream, podcast nebo hovory s čistým zvukem hned z krabice.⚠️ Zvažte, že Frost svítí jen modře (ne RGB), ladicí aplikace je pouze pro Windows a pro nejlepší záznam je dobré rozumět směrovým režimům.💡 Za 2 589 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete skvělý produkt (4,8/5 a v zahraniční recenzi ocenění Gold Award). Skvělý zvuk a snadné ovládání Hlavní devíza je, že zní skvěle už po zapojení – je to Plug & Play přes USB-C (v balení i redukce na USB-A) a funguje s PC, Macem, PS4/PS5 i Steam Deckem. Majitelé chválí čtyři směrové charakteristiky (kardioida, všesměrová, obousměrná, stereo), které z něj dělají univerzál, dále kovovou konstrukci a váhu (nepřevrhne se), ztlumení dotykem s jasnou LED indikací a praktický jack na sluchátka pro poslech sebe sama. Vše doladíte multifunkčním knoflíkem přímo na těle. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY30 Co vědět před koupí Pár věcí na rovinu. Provedení Frost svítí jen modře, nejde o plné RGB – pokud chcete měnit barvy, je tu dražší verze QuadCast 2S, ale podle majitelů se příplatek za RGB a nepatrně lepší zvuk nevyplatí. Ladicí aplikace NGENUITY je jen pro Windows, takže na Macu o jemné doladění přijdete (přepínání režimů ale funguje přímo na mikrofonu). Pro nejlepší výsledek je dobré naučit se směrové charakteristiky – jinak mikrofon zachytí i vedlejší místnost, nebo naopak mine tišší řeč. A pár uživatelů zmínilo občasné potíže s rozpoznáním přes USB, které se u mikrofonů HyperX čas od času objevují – nejde o pravidlo, ale je dobré o tom vědět. Pro začínající i pokročilejší streamery, podcastery a tvůrce, kteří chtějí čistý zvuk bez složitého nastavování, je to za 2 589 Kč výborná volba. CHCI UŠETŘIT 1 110 KČ Stačí vám decentní modré svícení Frost, nebo byste si připlatili za plné RGB? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Mikrofon slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025