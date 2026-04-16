Ultralehká herní myš s výdrží 100 hodin za necelých 1 500 Kč. HyperX zlevnil o 35 % — ale má jedno riziko

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless je ultralehká herní myš s hmotností 61 g, snímačem 26 000 DPI a výdrží 100 hodin Původně 2 299 Kč, s kódem ALZADNY35 za 1 494 Kč — sleva 35 % Hodnocení 4,4/5, ale reklamovanost 9,48 % — za cenu je to solidní, ale jde o vyšší reklamovanost, kterou nemá smysl zamlčovat Jakub Kárník Publikováno: 16.4.2026 20:00

Ultralehká herní myš od HyperX za cenu pod 1 500 Kč. HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless je na Alze za 1 494 Kč s kódem ALZADNY35. Hmotnost pouhých 61 gramů, snímač 26 000 DPI, výdrž 100 hodin na baterii, Bluetooth + 2,4GHz USB adaptér a kompatibilita s PC, PlayStationem i Xboxem. Vypadá to jako bezkonkurenční nabídka — a z velké části je. Ale v recenzích jsou signály, které je fér zmínit. Co uživatele nadchlo S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte ultralehkou herní myš pro kompetitivní hraní FPS a MOBA her — bezdrátová svoboda bez kompromisu v přesnosti.⚠️ Zvažte, že reklamovanost produktu je 9,48 % — několik uživatelů hlásí problémy s kolečkem myši nebo senzoru po roce používání. A software HyperX NGENUITY není uživatelsky nejpřívětivější.💡 Za 1 494 Kč dostanete 61g hmotnost, 26 000 DPI, snímač s 650 IPS, životnost spínačů 100M kliknutí, 3 režimy připojení (2,4GHz / BT / USB-C) a RGB podsvícení. Co uživatele nadchlo 61 gramů je u bezdrátové herní myši působivé číslo — pro srovnání, Logitech G502 Hero váží 121 g. Při dlouhých herních seancích to znamená méně únavy zápěstí. Výdrž 100 hodin na jedno nabití znamená, že myš prakticky nemusíte řešit. Tři režimy připojení (2,4GHz pro hry, Bluetooth pro práci/tablet, USB-C kabel pro nabíjení nebo konzistentní latenci) dávají maximální flexibilitu. V balení najdete USB-C kabel, 2,4GHz přijímač a sadu protiskluzových pásek. PTFE kluznice klouzají po podložce plynule. S čím počítat V recenzích najdete opakované hlášení dvou problémů: kolečko myši přestane správně reagovat po 6–12 měsících používání a senzor občas začne sám od sebe měnit DPI bez zjevné příčiny. Druhý problém je dokonce dokumentován na Reddit fórech HyperX. Dvouletá záruka problémy pokrývá, ale je to něco, co je potřeba vědět předem. Software HyperX NGENUITY je podle uživatelů „totální nepořádek" — občas padá, aktualizace se nepodaří napoprvé a nefunguje přes Bluetooth (je potřeba připojit přes USB pro nastavení, pak přepnout zpět). Preferujete ultralehké herní myši, nebo vám víc sedí klasická těžší konstrukce?