Na trh právě přišla novinka, která rozvířila vody. Jde o produkt nazvaný Humane AI Pin, jehož tvůrci představují vizi budoucnosti bez obrazovek. Zatímco někteří kritici tento výrobek označují za jeden z nejzbytečnějších produktů poslední doby, jiní ho vidí jako průkopnický krok na cestě k revoluci v technologiích.

Je navržen tak, aby poskytnul inteligentní osobní asistentku, která je vždy při ruce. Zařízení využívá směs vlastního softwaru a OpenAI GPT pro zpracování hlasových příkazů uživatele, což mu umožňuje klást složité otázky, provádět hovory a posílat textové zprávy pouze hlasem.

🎙️ It’s your voice-activated assistant.

🔒 Privacy-focused with the ‘Trust Light.’

📷 Built-in camera and projector

💡 Powered by GPT-4 for intelligent assistance.

