TOPlist

Nejlepší hodinky od Huawei o 3,5 tisíce levněji! Watch Ultimate 2 mají krásný vzhled i netradiční funkce

  • Huawei Watch Ultimate 2 jsou vlajkové chytré hodinky s potápěčskou certifikací do 150 metrů
  • Nabízí jasný AMOLED displej (3 500 nitů), eSIM a 4,5denní výdrž baterie
  • S kódem ALZADNY15 stojí 18 999 Kč místo původních 22 499 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
15.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
huawei watch ultimate 2

Pokud hledáte to nejlepší, co Huawei v chytrých hodinkách nabízí, Watch Ultimate 2 jsou odpověď. Potápění do 150 metrů, safírové sklo, keramická luneta a displej s rekordním jasem. Za necelých devatenáct tisíc dostanete hodinky, které konkurují švýcarské hodinářské tradici – alespoň co se odolnosti týče.

Rekordní displej a prémiové materiály

Displej o úhlopříčce 1,5″ dosahuje maximálního jasu až 3 500 nitů. Nezávislé testy naměřily dokonce 3 675 cd/m² – nový rekord mezi chytrými hodinkami. Na přímém slunci přečtete vše bez problémů.

Huawei Watch Ultimate 2 Black

Pouzdro je ze zirkoniové slitiny, luneta z keramiky a displej chrání safírové sklo. Hmotnost 80 gramů (bez řemínku) je na prémiové hodinky přijatelná. Zpracování je podle testů bezchybné – tlačítka mají precizní odezvu a během testování se neobjevily žádné škrábance.

Potápění do 150 metrů

Vodotěsnost 20 ATM a certifikace EN 13319 pro potápěčské příslušenství znamenají, že hodinky zvládnou rekreační i technické potápění. Dekompresní algoritmus Bühlmann ZHL-16C vás provede bezpečným výstupem, hodinky měří hloubku, délku ponoru i rychlost sestupu.

Zajímavá funkce: podvodní komunikace pomocí sonaru. Watch Ultimate 2 dokáží posílat textové zprávy a SOS signály pod vodou na vzdálenost až 30 metrů – bez dalšího vybavení.

eSIM a nezávislé volání

Díky eSIM fungují hodinky samostatně bez telefonu. Můžete volat, přijímat zprávy a používat data i když necháte mobil doma. Kvalita hovorů je podle testů výborná, AI potlačení šumu větru funguje spolehlivě.

Odpovídat na zprávy můžete rychlými odpověďmi, emoji nebo plnohodnotnou QWERTY klávesnicí – ta funguje překvapivě dobře i na malém displeji.

Výdrž a zdravotní funkce

Baterie 867 mAh vydrží 4,5 dne běžného používání nebo 3 dny s always-on displejem. V expedičním režimu až 40 hodin, při potápění 18 hodin. Nabíjení z 3 na 100 % trvá přibližně 90 minut.

Zdravotní monitoring zahrnuje EKG, měření tepu, SpO2, stres, spánek i teplotu kůže. Přesnost měření tepu se v testech odchylovala od hrudního pásu Polar H10 v průměru o necelé 1 %. U saturace kyslíkem byla odchylka podobná.

Kde jsou limity

Huawei ekosystém má svá omezení. Aplikace Huawei Health není v Google Play – musíte ji stáhnout z AppGallery nebo přímo z webu. Výběr aplikací třetích stran je malý. Hlasový asistent chybí úplně. Pro někoho to bude překážka, pro jiného zbytečná funkce.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 22 499 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 18 999 Kč. Za ty peníze dostanete nejlepší hardware, jaký Huawei nabízí – potápěčské hodinky s eSIM, rekordním displejem a prémiovou konstrukcí. Kompromis je software: menší ekosystém aplikací a absence Google služeb. Pro sportovce a outdoorové nadšence, kteří nepotřebují Wear OS, jsou Watch Ultimate 2 těžko překonatelné.

Vadí vám absence Google služeb na Huawei hodinkách?

Zdroj: notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.2025
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024