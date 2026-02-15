Nejlepší hodinky od Huawei o 3,5 tisíce levněji! Watch Ultimate 2 mají krásný vzhled i netradiční funkce Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch Ultimate 2 jsou vlajkové chytré hodinky s potápěčskou certifikací do 150 metrů Nabízí jasný AMOLED displej (3 500 nitů), eSIM a 4,5denní výdrž baterie S kódem ALZADNY15 stojí 18 999 Kč místo původních 22 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte to nejlepší, co Huawei v chytrých hodinkách nabízí, Watch Ultimate 2 jsou odpověď. Potápění do 150 metrů, safírové sklo, keramická luneta a displej s rekordním jasem. Za necelých devatenáct tisíc dostanete hodinky, které konkurují švýcarské hodinářské tradici – alespoň co se odolnosti týče. Rekordní displej a prémiové materiály Displej o úhlopříčce 1,5″ dosahuje maximálního jasu až 3 500 nitů. Nezávislé testy naměřily dokonce 3 675 cd/m² – nový rekord mezi chytrými hodinkami. Na přímém slunci přečtete vše bez problémů. Pouzdro je ze zirkoniové slitiny, luneta z keramiky a displej chrání safírové sklo. Hmotnost 80 gramů (bez řemínku) je na prémiové hodinky přijatelná. Zpracování je podle testů bezchybné – tlačítka mají precizní odezvu a během testování se neobjevily žádné škrábance. Potápění do 150 metrů Vodotěsnost 20 ATM a certifikace EN 13319 pro potápěčské příslušenství znamenají, že hodinky zvládnou rekreační i technické potápění. Dekompresní algoritmus Bühlmann ZHL-16C vás provede bezpečným výstupem, hodinky měří hloubku, délku ponoru i rychlost sestupu. Zajímavá funkce: podvodní komunikace pomocí sonaru. Watch Ultimate 2 dokáží posílat textové zprávy a SOS signály pod vodou na vzdálenost až 30 metrů – bez dalšího vybavení. eSIM a nezávislé volání Díky eSIM fungují hodinky samostatně bez telefonu. Můžete volat, přijímat zprávy a používat data i když necháte mobil doma. Kvalita hovorů je podle testů výborná, AI potlačení šumu větru funguje spolehlivě. Odpovídat na zprávy můžete rychlými odpověďmi, emoji nebo plnohodnotnou QWERTY klávesnicí – ta funguje překvapivě dobře i na malém displeji. Výdrž a zdravotní funkce Baterie 867 mAh vydrží 4,5 dne běžného používání nebo 3 dny s always-on displejem. V expedičním režimu až 40 hodin, při potápění 18 hodin. Nabíjení z 3 na 100 % trvá přibližně 90 minut. Zdravotní monitoring zahrnuje EKG, měření tepu, SpO2, stres, spánek i teplotu kůže. Přesnost měření tepu se v testech odchylovala od hrudního pásu Polar H10 v průměru o necelé 1 %. U saturace kyslíkem byla odchylka podobná. Kde jsou limity Huawei ekosystém má svá omezení. Aplikace Huawei Health není v Google Play – musíte ji stáhnout z AppGallery nebo přímo z webu. Výběr aplikací třetích stran je malý. Hlasový asistent chybí úplně. Pro někoho to bude překážka, pro jiného zbytečná funkce. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 22 499 Kč a teď s kódem ALZADNY15 stojí 18 999 Kč. Za ty peníze dostanete nejlepší hardware, jaký Huawei nabízí – potápěčské hodinky s eSIM, rekordním displejem a prémiovou konstrukcí. Kompromis je software: menší ekosystém aplikací a absence Google služeb. Pro sportovce a outdoorové nadšence, kteří nepotřebují Wear OS, jsou Watch Ultimate 2 těžko překonatelné. Vadí vám absence Google služeb na Huawei hodinkách? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytré hodinky Huawei slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024