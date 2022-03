Do Huawei Watch GT2 Pro vyrazil další významný update

Chytré hodinky Huawei Watch GT2 Pro, které patří mezi nejpopulárnější a nejprodávanější smartwatch vůbec, dostávají novou verzi firmwaru. Minimálně v Číně je hlášený update z aktuální verze firmwaru 11.0.6.26 na nové vydání 11.0.8.26. Mezi hlavní změny patří několik vylepšení pro přesnější analýzu zdravotního stavu a také schopnost vlastní kalibrace a kontroly hardwarových komponentů.

Novinky ve FW 11.0.8.26 pro Huawei Watch GT 2 Pro

Přidán inteligentní diagnostický autotest

Přidány funkce vzdálené detekce, které dokáží detekovat a řešit problémy s tlačítky hodinek, dotykovým displejem, mikrofonem a dalšími prvky, stejně jako poskytovat výsledky detekce u podpory upozornění na nízké srdeční frekvence během spánku a upozornění na pravidelná měření (pouze model s EKG)

Optimalizována funkce monitorování spánku

Optimalizována stabilita systému v některých scénářích

Jak bylo zmíněno, aktualizace byla momentálně zaznamenána majiteli těchto hodinek v Číně, nicméně tradičně by měla do pár dnů či týdnů vyrazit i do zbytku světa. Její dostupnost můžete manuálně zkontrolovat v aplikaci Zdraví.

Které Huawei hodinky jste už vyzkoušeli?

Zdroj: hcentral