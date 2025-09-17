Huawei Watch GT 6 unikají v celé kráse. Nabídnou až 21denní výdrž, EKG a ovládání gesty Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro dorazí v pátek 19. září s cenami od cirka 6 tisíc korun Základní model nabídne velikosti 41mm a 46mm, Pro verze pouze 46mm Výdrž baterie dosáhne až 21 dní u větších modelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Před premiérou nových chytrých hodinek Huawei Watch GT 6 a Watch GT 6 Pro unikly na internet detailní rendery a kompletní specifikace. Informace a vizuální materiály pocházejí od spolehlivého leakera Sudhanshu Ambhoreho, který se spojil s redakcí serveru XpertPick, a odhalují nejen design obou modelů, ale také jejich technické parametry a evropské ceny. Hodinky se oficiálně představí 19. září na globální akci, kterou už dříve oznámil samotný výrobce. Dva různé designové přístupy Z uniklých renderů je patrné, že Huawei i tentokrát zvolil odlišnou designovou filozofii pro každou řadu. Základní model Watch GT 6 vsází na elegantní minimalistický vzhled, díky němuž se bude více hodit třeba ke společenskému oblečení (zvlášť pokud je řeč o 41mm variantě, viz galerii níže). Huawei Watch GT 6 41mm Huawei Watch GT 6 41mm Huawei Watch GT 6 41mm Naproti tomu Watch GT 6 Pro svým designem jasně signalizuje prémiové postavení. Robustnější konstrukce s výraznějším rámečkem a luxusnějšími materiály cílí na náročnější uživatele, kteří od hodinek očekávají nejen funkčnost, ale také statusový symbol na zápěstí. Tři velikostní varianty s AMOLED displeji Watch GT 6 nabídne dvě velikosti – kompaktnější 41mm verzi s 1,32″ AMOLED displejem a větší 46mm model s 1,47″ obrazovkou. Obě varianty disponují rozlišením 466 × 466 pixelů. Pro srovnání, loňská řada Watch GT 5 přišla ve velikostech 42mm a 46mm, takže menší model je nyní o kousíček kompaktnější. Huawei Watch GT 6 46mm Huawei Watch GT 6 46mm Huawei Watch GT 6 46mm Watch GT 6 Pro bude k dispozici pouze v 46mm provedení se stejným 1,47″ AMOLED panelem jako základní 46mm verze. Všechny modely nabídnou 64GB interního úložiště pro hudbu a aplikace. Výdrž baterie jako hlavní trumf Menší 41mm Watch GT 6 osadil Huawei 540mAh baterií s výdrží až 14 dní. Větší 46mm verze dostala 847mAh článek, který podle výrobce vydrží až úctyhodných 21 dní na jedno nabití. Model Pro využívá mírně větší 867mAh baterii se stejnou 21denní výdrží. Amazfit T-Rex 3 Pro přichází do Česka! Mají titanové tělo, svítilnu a úžasnou výdrž baterie Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Co se hmotnosti týče, 41mm verze váží 37,5 gramů, zatímco oba 46mm modely mají shodných 51 gramů. Rozměry Pro verze jsou nepatrně odlišné – měří 45,6 × 45,6 × 11,2 mm oproti 46 × 46 × 11 mm u základního 46mm modelu. Bohatá výbava senzorů včetně EKG Všechny modely řady Watch GT 6 dostanou kompletní sadu senzorů. Kromě standardního akcelerometru, gyroskopu a kompasu nechybí barometr, senzor okolního osvětlení a hloubkový senzor. Ze zdravotních funkcí hodinky nabídnou měření tělesné teploty, srdeční frekvence a EKG. Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Huawei Watch GT 6 Pro 46mm Zajímavostí je přítomnost funkce Huawei X-Tap, která umožňuje ovládání hodinek gesty. Samozřejmostí je GPS pro sledování sportovních aktivit, NFC pro bezkontaktní platby, mikrofon a reproduktor pro telefonování přímo z hodinek. Ceny odstartují na 259 eurech V Evropě bude základní 41mm Watch GT 6 stát 259 eur (přibližně 6 300 Kč), větší 46mm verze vyjde na 279 eur (6 800 Kč). Model Pro s cenou 379 eur (9 200 Kč) se zařadí mezi prémiovější kousky na trhu. Barevné varianty řemínků se liší podle modelu. Verze 41mm přijde v bílé, fialové a zlaté, model 46mm v černé, hnědé a zelené. Pro edice bude dostupná v černé, hnědé a stříbrné kombinaci. Dostupnost mimo Evropu Podle dostupných informací se Huawei GT 6 představí globálně 19. září, evropský trh by měl být mezi prvními. Jako každoročně počítáme i s uvedením hodinek na náš trh, oficiální ceny pro Česko ale zatím neznáme. Těšíte se na nové hodinky Huawei Watch GT 6? Zdroj: XpertPick 