Amazfit T-Rex 3 Pro přichází do Česka! Mají titanové tělo, svítilnu a úžasnou výdrž baterie

  • Amazfit T-Rex 3 Pro dostávají titanovou konstrukci a safírové sklo displeje
  • Nové offline mapy umožňují vyhledávání míst a automatické generování tras
  • Větší verze v Česku vychází na 9 990 Kč, 44mm varianta dorazí později

Adam Kurfürst
5.9.2025 12:00
amazfit t rex 3 pro zlata displej drevene pozadi

Oblíbené outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 se dočkávají prémiovějšího sourozence, o němž informace unikly už minulý týden. Model T-Rex 3 Pro přináší přes tucet vylepšení včetně titanové konstrukce, integrované LED svítilny a pokročilejších mapových funkcí. Hodinky míří na evropský trh ve dvou velikostech a třech barevných provedeních. Větší varianta vyjde na 9 999 Kč a je dostupná už nyní, menší dorazí později (prohlédnout si ji ale můžete už teď na obrázku výše).

Titan místo oceli a safírové sklo

Zatímco standardní T-Rex 3 využívají polymer a nerezovou ocel, verze Pro vsadila na titanovou slitinu Grade 5. Tento materiál používaný v letectví je tvrdší a současně lehčí než běžná nerezová ocel. Luneta i tlačítka jsou vyrobeny právě z titanu, což hodinkám dodává prémiový vzhled i vyšší odolnost.

amazfit t rex 3 pro zlata kameny

Displej nově chrání safírové sklo odolné proti poškrábání, které nahrazuje tvrzené sklo předchozí generace. AMOLED panel nabízí špičkový jas až 3000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hodinky budou k dispozici ve dvou velikostech – 48 mm s 1,5″ displejem a později také 44 mm s 1,32″ obrazovkou.

Interaktivní offline mapy zdarma

Jedním z hlavních vylepšení jsou detailnější offline mapy, které nyní zobrazují body zájmu a umožňují vyhledávání konkrétních míst. Novinkou je také automatické generování tras – stačí zadat směr a vzdálenost, kterou chcete uběhnout nebo ujet na kole, a hodinky během chvíle vytvoří optimální trasu.

amazfit t rex 3 pro na ruce mapy

Mapy jsou dostupné zdarma v několika variantách: městské, topografické i lyžařské. Díky kruhovému polarizovanému GPS signálu a podpoře šesti satelitních systémů včetně GPS a Galileo dosahují hodinky přesnějšího měření vzdálenosti a tempa.

LED svítilna a hlasová komunikace

T-Rex 3 Pro jako první z řady dostávají dvoubarevnou LED svítilnu s funkcí SOS signálu. Ta se hodí nejen při běhání za tmy, ale i v nouzových situacích. Další novinkou jsou reproduktor s mikrofonem, které umožňují Bluetooth hovory přímo z hodinek a hlasové ovládání pomocí asistenta Zepp Flow.

amazfit t rex 3 pro svitilna

Hodinky zvládají pracovat v extrémních podmínkách od -30°C do +70°C a splňují vojenský standard odolnosti. Během tréninku poskytují hlasová upozornění na tempo, srdeční tep a další parametry.

Pokročilé sportovní funkce

Pro měření sportovních dat využívají T-Rex 3 Pro nejnovější senzor BioTracker 6.0 PPG, který sleduje srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu a saturaci krve kyslíkem. Novinkou je indikátor BioCharge Energy Score, který v reálném čase měří úroveň únavy – funkce převzatá z prémiového pásku Helio Strap.

amazfit t rex 3 pro sportovni aktivita

Hodinky podporují přes 180 sportovních režimů včetně speciálních módů pro závody HYROX. Data z tréninků lze synchronizovat se Stravou a dalšími platformami. Monitorování regenerace zahrnuje VO2 max, tréninkovou zátěž, dobu zotavení a kvalitu spánku.

Výdrž přes tři týdny

Větší 48mm verze vydrží na jedno nabití až 25 dní při běžném používání. S aktivním GPS a always-on displejem klesá výdrž na 19 hodin, což stačí i na ultramaratony. Menší 44mm varianta podle dřívějšího úniku vydrží 19 dní, neboť se do ní vejde pouze baterie s nižší kapacitou 640mAh.

Cena a dostupnost

Amazfit T-Rex 3 Pro jsou v Česku dostupné za 9 999 Kč, a to v černé 48mm variantě. Bylo potvrzeno, že zlatá verze ve stejné velikosti bude stejně drahá, ale zatím není dostupná skladem. 44mm verze bude podle evropského zastoupení společnosti k dispozici později, cenu však zatím neznáme.

Co na Amazfit T-Rex 3 Pro říkáte vy?

Zdroj: TZ

