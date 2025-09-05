Amazfit T-Rex 3 Pro přichází do Česka! Mají titanové tělo, svítilnu a úžasnou výdrž baterie Hlavní stránka Zprávičky Amazfit T-Rex 3 Pro dostávají titanovou konstrukci a safírové sklo displeje Nové offline mapy umožňují vyhledávání míst a automatické generování tras Větší verze v Česku vychází na 9 990 Kč, 44mm varianta dorazí později Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Oblíbené outdoorové hodinky Amazfit T-Rex 3 se dočkávají prémiovějšího sourozence, o němž informace unikly už minulý týden. Model T-Rex 3 Pro přináší přes tucet vylepšení včetně titanové konstrukce, integrované LED svítilny a pokročilejších mapových funkcí. Hodinky míří na evropský trh ve dvou velikostech a třech barevných provedeních. Větší varianta vyjde na 9 999 Kč a je dostupná už nyní, menší dorazí později (prohlédnout si ji ale můžete už teď na obrázku výše). Titan místo oceli a safírové sklo Zatímco standardní T-Rex 3 využívají polymer a nerezovou ocel, verze Pro vsadila na titanovou slitinu Grade 5. Tento materiál používaný v letectví je tvrdší a současně lehčí než běžná nerezová ocel. Luneta i tlačítka jsou vyrobeny právě z titanu, což hodinkám dodává prémiový vzhled i vyšší odolnost. Displej nově chrání safírové sklo odolné proti poškrábání, které nahrazuje tvrzené sklo předchozí generace. AMOLED panel nabízí špičkový jas až 3000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Hodinky budou k dispozici ve dvou velikostech – 48 mm s 1,5″ displejem a později také 44 mm s 1,32″ obrazovkou. Interaktivní offline mapy zdarma Jedním z hlavních vylepšení jsou detailnější offline mapy, které nyní zobrazují body zájmu a umožňují vyhledávání konkrétních míst. Novinkou je také automatické generování tras – stačí zadat směr a vzdálenost, kterou chcete uběhnout nebo ujet na kole, a hodinky během chvíle vytvoří optimální trasu. Mapy jsou dostupné zdarma v několika variantách: městské, topografické i lyžařské. Díky kruhovému polarizovanému GPS signálu a podpoře šesti satelitních systémů včetně GPS a Galileo dosahují hodinky přesnějšího měření vzdálenosti a tempa. LED svítilna a hlasová komunikace T-Rex 3 Pro jako první z řady dostávají dvoubarevnou LED svítilnu s funkcí SOS signálu. Ta se hodí nejen při běhání za tmy, ale i v nouzových situacích. Další novinkou jsou reproduktor s mikrofonem, které umožňují Bluetooth hovory přímo z hodinek a hlasové ovládání pomocí asistenta Zepp Flow. Hodinky zvládají pracovat v extrémních podmínkách od -30°C do +70°C a splňují vojenský standard odolnosti. Během tréninku poskytují hlasová upozornění na tempo, srdeční tep a další parametry. Pokročilé sportovní funkce Pro měření sportovních dat využívají T-Rex 3 Pro nejnovější senzor BioTracker 6.0 PPG, který sleduje srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu a saturaci krve kyslíkem. Novinkou je indikátor BioCharge Energy Score, který v reálném čase měří úroveň únavy – funkce převzatá z prémiového pásku Helio Strap. Hodinky podporují přes 180 sportovních režimů včetně speciálních módů pro závody HYROX. Data z tréninků lze synchronizovat se Stravou a dalšími platformami. Monitorování regenerace zahrnuje VO2 max, tréninkovou zátěž, dobu zotavení a kvalitu spánku. Výdrž přes tři týdny Větší 48mm verze vydrží na jedno nabití až 25 dní při běžném používání. S aktivním GPS a always-on displejem klesá výdrž na 19 hodin, což stačí i na ultramaratony. Menší 44mm varianta podle dřívějšího úniku vydrží 19 dní, neboť se do ní vejde pouze baterie s nižší kapacitou 640mAh. Cena a dostupnost Amazfit T-Rex 3 Pro jsou v Česku dostupné za 9 999 Kč, a to v černé 48mm variantě. Bylo potvrzeno, že zlatá verze ve stejné velikosti bude stejně drahá, ale zatím není dostupná skladem. 44mm verze bude podle evropského zastoupení společnosti k dispozici později, cenu však zatím neznáme. Co na Amazfit T-Rex 3 Pro říkáte vy? Zdroj: TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit Chytré hodinky Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024