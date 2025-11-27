Huawei Watch GT 5 jsou za 4 tisíce skvělá koupě! Mají krásný design, spoustu funkcí a 14denní výdrž Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch GT 5 nyní na Alze stojí pouze 3 990 Kč místo původních 6 299 Kč Hodinky nabízejí 1,43" AMOLED displej, výdrž až 14 dní a více než 100 sportovních režimů Uživatelé v recenzích chválí především design, výdrž baterie a přesné senzory Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky Huawei Watch GT 5 patří mezi nejoblíbenější modely na českém trhu, a to díky kombinaci elegantního designu, dlouhé výdrže a rozumné ceny. Ta nyní klesla na pouhých 3 990 Kč, což představuje úsporu více než 2 300 Kč oproti původní částce 6 299 Kč z loňského září. Elegantní design s kvalitními materiály Huawei u řady GT 5 vsadil na 46mm pouzdro z nerezové oceli s 3D zakřiveným sklem, které dodává hodinkám moderní a prémiový vzhled. Konstrukce působí nadčasově a hodinky se hodí jak ke sportovnímu oblečení, tak k formálnějšímu outfitu. Na pravé straně pouzdra najdete praktickou otočnou korunku, díky níž je ovládání menu a aplikací mnohem pohodlnější, zejména když máte mokré ruce. Přední stranu zdobí 1,43″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 1 200 nitů. Obrazovka je dobře čitelná i na přímém slunci a nabízí širokou paletu ciferníků, z nichž mnohé jsou dostupné zdarma přímo v aplikaci. Výdrž, která překvapí Jedním z hlavních tahounů řady GT je tradičně výdrž baterie. Huawei udává až 14 dní při běžném používání, v praxi se uživatelé shodují na 9 až 10 dnech s aktivním sledováním tepu, SpO2, spánku a zapnutým always-on displejem. To je v dané cenové kategorii nadstandardní hodnota, kterou konkurence jen těžko překonává. KOUPIT HUAWEI WATCH GT 5 Hodinky také disponují více než 100 sportovními režimy včetně plavání, běhu, cyklistiky či triatlonu. Voděodolnost 5ATM znamená, že si je můžete bez obav vzít do bazénu. O přesné určení polohy během venkovních aktivit se stará pětipásmová dvoufrekvenční GPS s podporou satelitních systémů GPS, Beidou, GLONASS, Galileo a QZSS. Zdravotní funkce a chytré vychytávky Srdcem zdravotního monitoringu je systém Huawei TruSense, který měří tepovou frekvenci, saturaci krve kyslíkem, kvalitu spánku i míru stresu. Hodinky dokáží rozpoznat také abnormality dýchání během spánku a na základě naměřených dat doporučí úpravy spánkové rutiny. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete přímo z hodinek přijímat a vyřizovat telefonní hovory, pokud jste v dosahu spárovaného telefonu. Na SMS a zprávy z aplikací lze odpovídat přednastavenými frázemi nebo pomocí virtuální klávesnice přímo na displeji hodinek. Co říkají uživatelé v recenzích Huawei Watch GT 5 mají na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od více než 100 zákazníků, přičemž 94 % z nich hodinky doporučuje. V recenzích se opakovaně objevuje chvála na výdrž baterie, která výrazně převyšuje konkurenci s Wear OS či watchOS. Uživatelé oceňují také rychlé zachycení GPS signálu a přesné senzory pro měření tepu. CHCI HUAWEI WATCH GT 5 Majitelé dále vyzdvihují povedený design a kvalitní zpracování pouzdra. Negativně hodnotí zejména nemožnost platit hodinkami v Česku, což je bohužel dlouhodobý nedostatek hodinek Huawei na našem trhu. Někteří uživatelé s iPhony zmiňují omezenou funkcionalitu oproti párování s Androidem. Pro koho jsou Huawei Watch GT 5 ideální volbou Hodinky ocení především sportovci a aktivní uživatelé, kteří hledají spolehlivý záznam tréninků s dlouhou výdrží bez nutnosti častého nabíjení. Vhodné jsou také pro ty, kdo chtějí elegantní hodinky na každodenní nošení s chytrými funkcemi, ale nepotřebují instalovat aplikace třetích stran jako na Wear OS. Vyplatí se připlatit za Watch GT 6? Nejaktuálnějším modelem v řadě jsou Huawei Watch GT 6 s cenou od 6 299 Kč. Novější generace přináší větší 1,47″ displej s vyšším maximálním jasem až 3 000 nitů, což ocení uživatelé, kteří tráví hodně času venku na slunci. Baterie narostla na 867 mAh, díky čemuž výdrž stoupá až na 21 dní. KOUPÍM RADĚJI WATCH GT 6 Watch GT 6 také běží na novějším HarmonyOS 6.0 s plynulejšími animacemi a širší podporou satelitních systémů včetně třípásmového BeiDou. Upgrade dává smysl zejména pro outdoorové nadšence, kteří ocení přesnější GPS a delší výdrž při aktivitách, nebo pro ty, kdo preferují co nejjasnější displej. Pokud ale hodinky používáte především pro běžné denní nošení a základní sledování aktivity, GT 5 za necelé 4 tisíce představují výbornou volbu s vynikajícím poměrem cena/výkon. Pořídili byste si Huawei Watch GT 5 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytré hodinky Huawei Huawei Watch GT5 Sleva