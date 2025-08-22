Huawei Watch GT 5 Pro 46mm poprvé zlevnily pod 7 tisíc. Zaujmou odolností, skvělou výdrží i přesným měřením Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch GT 5 Pro 46mm poprvé zlevnily pod 7 tisíc korun Nabízí vysoce odolnou konstrukci a pyšní se až 14denní výdrží Systém TruSense zajistí přesné sledování zdravotních metrik Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o pořízení kvalitních chytrých hodinek, máme pro vás zajímavý tip. Huawei Watch GT 5 Pro 46mm v černém provedení se poprvé dostaly pod hranici 7 tisíc korun. Na Alze je teď seženete za 6 999 Kč místo původních 7 990 Kč (při uvedení pak stály 9 499 Kč), což představuje slevu 991 Kč. Co nabízí prémiová řada Huawei? Watch GT 5 Pro patří k tomu nejlepšímu, co Huawei v oblasti chytrých hodinek nabízí. Zaujmou 1,43″ AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů, který je chráněný 3D zakřiveným safírovým sklíčkem. Díky tomu se nemusíte bát poškrábání ani při náročnějším používání. Hodinky jsou navíc vodotěsné do 5 ATM a zvládnou dokonce volné potápění až do hloubky 40 metrů. Jednou z největších předností je výdrž baterie až 14 dní na jedno nabití, při běžném používání počítejte s 9 až 10 dny. To potvrzují i uživatelské recenze – Štěpán z Prahy píše: „Úžasná vydrž, i při zapnutí pohotovostního displeje a všech konstantních kontrol.“ Podobně spokojený je i Martin z Oľdze, který uvádí: „Po prvním nabití mi baterie v hodinkách vydržela 10 dní a to jsem zkoušel všechny funkce.“ CHCI UŠETŘIT 991 KČ Zdravotní funkce, které oceníte Hodinky disponují vylepšeným systémem HUAWEI TruSense, který přesně měří šest hlavních tělesných systémů. Kromě klasického měření tepové frekvence, SpO2 a stresu zvládnou hodinky i měření EKG přes zabudovanou elektrodu. Stačí ji přidržet 30 sekund a máte výsledek. Nechybí ani monitoring spánku včetně analýzy dýchání během spánku. Huawei Watch GT5 Pro Za zmínku stojí i přítomnost více než 100 sportovních režimů. Po aktualizaci získáte dokonce databázi 15 000 golfových hřišť s 3D modely greenů. Pro přesné určení polohy slouží podpora satelitních systémů GPS, Beidou, GLONASS, Galileo a QZSS s vylepšeným polohovacím systémem HUAWEI Sunflower. Co říkají uživatelé v recenzích? Hodinky získaly na Alze hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 117 zákazníků. 99 % uživatelů by je doporučilo dál. Jaroslav z Jindřichova Hradce, který přešel z Xiaomi Watch 2 Pro, komentuje: „Jiný svět… velikost, zpracování, materiál pásku, který nedráždí pokožku, displej, výdrž, logika ovládání, animace. BATERIE – oproti Wear OS jiný svět.“ Mezi nejčastěji chválené vlastnosti patří kvalita zpracování, dlouhá výdrž baterie a množství funkcí. Milan z Detvy oceňuje „bohaté funkcie a presné meranie“. Jediné, co některým uživatelům chybí, je měření krevního tlaku a absence NFC pro placení. Tohle jsme výrobci v naší recenzi ostatně vytýkali i my. KOUPIT WATCH GT 5 PRO Za aktuální cenu 6 999 Kč představují Huawei Watch GT 5 Pro zajímavou volbu pro každého, kdo hledá kvalitní chytré hodinky s dlouhou výdrží. Pokud vám nevadí absence plateb přes NFC, těžko budete v této cenové kategorii hledat lepší poměr ceny a výkonu. Využijete této slevy na prémiové hodinky Huawei Watch GT 5 Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko Chytré hodinky Huawei Sleva Smartwatch Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024