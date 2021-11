Rozbalujeme Huawei Watch GT 3: Pište, co o nich chcete vědět

Do redakce nám na testování dorazily nové Huawei hodinky Watch GT 3. Zatím poslední představený model a pokračovatel řady je už i v Česku k objednání a na Mikuláše bude také oficiálně fyzicky k dostání. Pokud nad koupí uvažujete, nebo jste jen zvědaví, co přesně tyto hodinky umí, napište nám své dotazy či tipy pro budoucí recenzi do komentáře. Budeme se snažit je při testování zohlednit. Pro připomenutí přidáváme základní specifikace.

Huawei Watch GT 3 na testování ve Světě Androida

HarmonyOS 2.0

velikosti 46mm (1,43″ displej) a 42mm (1,32″ displej)

32MB RAM + 4GB úložiště

horní tlačítko s otočnou korunkou

reproduktor a mikrofon (možnost volání)

bezdrátové nabíjení

výdrž až 14 dní (46mm verze) a 7 dní (42mm verze)

100+ cvičebních režimů, AI kouč pro běhání,

podpora pěti satelitních systémů

celodenní analýza SpO2, měření stresu i spánku

měření srdeční aktivity TruSeen 5.0+, měření teploty kůže

V ČR budou k dostání čtyři vyráběné varianty. Konkrétně 46mm verze Stainless a Black a také menší a “kulatější” 42mm modely Light Gold Milanese a White. Jejich ceny jsou 8 299 Kč, 6 899 Kč, 7 799 Kč a 6 899 Kč. My máme na testování nejrobustnější variantu Stainless Elite s kovovým řemínkem.

Co byste chtěli o hodinkách vědět?