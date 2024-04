Na trhu s chytrými hodinkami se chystá další zajímavý přírůstek v podobě hodinek Huawei Watch Fit 3, přičemž uniklé rendery naznačují, že se budou silně inspirovat populárními Apple Watch. V minulosti bylo označeno za „Apple Watch pro Android“ hned několik hodinek s čtvercovým displejem, avšak chystaný čínský počin se jablečné nositelné elektronice přiblíží zdaleka nejvíc. Produkt vypadá totiž téměř stejně.

Na první pohled je podobnost s Apple Watch skutečně zarážející. Tvar pouzdra, zakřivení rohů, umístění tlačítek i celkový vzhled hodinek by mohly snadno zmást i zkušeného jablíčkáře. Huawei se tak zřejmě záměrně snaží těžit z popularity Apple produktů a oslovit tak i uživatele, kteří touží po podobném designu, ale nechtějí používat iPhone. Hodinky od Huawei budou navíc s téměř 100% jistotou citelně levnější.

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK

— Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2024