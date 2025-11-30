Huawei Watch Fit 3 Active teď nestojí ani polovinu původní ceny! Vypadají jako Apple Watch a mají lákavou výbavu Hlavní stránka Zprávičky Huawei Watch Fit 3 Active nyní v akci stojí pouhých 1 777 Kč místo původních 3 990 Kč Hodinky nabízejí 1,82" AMOLED displej s jasem 1 500 nitů a výdrží až 10 dní Design hranatého ciferníku připomíná Apple Watch, ale za zlomek ceny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 11:13 Žádné komentáře 0 Chytré hodinky Huawei Watch Fit 3 Active dorazily na český trh loni v květnu s cenou 3 990 Kč. Nyní je můžete pořídit za pouhých 1 777 Kč, což představuje slevu přes 55 %. Pokud se vám svým designovým zpracováním líbí populární Apple Watch, ale současně se vám nechce utrácet tolik a absenci inteligentního watchOS oželíte, pak koupí tohoto modelu neuděláte chybu. Design inspirovaný Apple Watch Výbava pro sport i zdraví Praktické funkce pro každodenní použití Pro koho jsou hodinky vhodné? Design inspirovaný Apple Watch Huawei Watch Fit 3 Active na první pohled zaujmou svým hranatým ciferníkem, který nepokrytě připomíná populární Apple Watch. Pouzdro z hliníkové slitiny měří pouhých 9,9 mm na tloušťku a váží jen 26 gramů bez řemínku. Hodinky tak patří mezi nejtenčí a nejlehčí ve své kategorii a na zápěstí prakticky nepřekáží. Dominantou hodinek je 1,82″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 408 pixelů a hustotou 347 PPI. Obrazovka dosahuje jasu až 1 500 nitů, takže zůstává čitelná i na přímém slunci. Obnovovací frekvence 60 Hz zajišťuje plynulé animace a ovládání. Výbava pro sport i zdraví Hodinky disponují technologií TruSeen 5.5 pro nepřetržité měření srdečního tepu a SpO2. K dispozici je také sledování spánku TruSleep 4.0, monitoring stresu a analýza dechové frekvence. Ženy ocení funkci sledování menstruačního cyklu s upozorněními na blížící se periodu. KOUPIT HUAWEI WATCH FIT 3 Pro sportovce Huawei připravil více než 100 sportovních režimů včetně běhu, cyklistiky, plavání či turistiky. Integrovaný GPS modul s podporou pěti satelitních systémů zajišťuje přesné zaznamenávání tras. Vodotěsnost 5 ATM (50 metrů) umožňuje nosit hodinky při plavání v bazénu. Praktické funkce pro každodenní použití Díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru zvládnou Watch Fit 3 Active telefonní hovory přímo ze zápěstí prostřednictvím spárovaného telefonu. Hodinky také zobrazují notifikace z aplikací, umožňují ovládat přehrávání hudby a disponují 4GB interním úložištěm pro offline skladby. Ovládání zajišťuje kombinace dotykového displeje, otočné korunky a funkčního tlačítka. Baterie s kapacitou 400 mAh vydrží při běžném používání až 10 dní, při intenzivním používání pak přibližně týden. Pro koho jsou hodinky vhodné? Huawei Watch Fit 3 Active cílí především na uživatele, kteří hledají stylové hodinky za rozumnou cenu. Hodí se pro rekreační sportovce, kteří chtějí sledovat svou aktivitu a základní zdravotní metriky, ale nepotřebují specializované funkce profesionálních sportovních hodinek. CHCI HODINKY HUAWEI V AKCI Design připomínající Apple Watch z nich dělá zajímavou alternativu pro ty, kteří obdivují vzhled jablečných hodinek, ale nechtějí investovat několikanásobně vyšší částku. Hodinky jsou kompatibilní jak s Androidem, tak s iOS. Zaujaly vás Huawei Watch Fit 3 Active za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytré hodinky Huawei Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.