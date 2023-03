Hodinky Huawei Watch 4 prý zvládnou satelitní SMSkování

Už jen maximálně pár týdnů by nás mělo dělit od chvíle, kdy společnost Huawei vyšle na trhy nové hodinky ze série Watch 4. Jistě se opět můžeme těšit na špičkovou kvalitu zpracování, ale snad i na několik nových chytrých funkcí. Podle jednoho z posledních tipů / úniků by mezi nimi mohla být také podpora pro odesílání SMS zpráv skrze satelitní připojení. Technologii, která je stále častěji k dispozici i u telefonů, dostanou nadcházející hodinky od Huawei podle tipéra jménem Classmateguan.

Ačkoli zdroj nespecifikoval, které přesně smartwatch satelitní zprávy dostanou, řada Watch 4 se nabízí hned z několika důvodů. Měla by být v tuto chvíli první na řadě s představením a navíc to byly hodinky Watch 3, které přišly s LTE konektivitou. Série GT je v tuto chvíli trochu více sportovní, zatímco klasická číselná řada Huawei hodinek obsahuje nejvybavenější vlajkové modely. Satelitní přenos zpráv mají také telefony Huawei Mate 50, nicméně umožňují pouze odesílání. Tak to nejspíš bude i u hodinek.

Zdroj: hcentral