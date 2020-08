Huawei potvrdil že existující telefony nepřijdou o Google služby

Když společnosti Huawei minulý týden vypršela licenční smlouva tak se spoustu uživatelů obávalo, že jim nebudou poskytnuty nové aktualizace pro Android. To se ale naštěstí nestane. Huawei totiž na svém fóru potvrdil, že existující telefony nepřijdou o aktualizace Androidu, ani Google služby.

Jeden z uživatelů vlastnící telefonu Huawei nova 5T se dotázal, zda bude možné v budoucnosti aktualizovat Android ať už za zcela nový systém, nebo alespoň v rámci bezpečnostních záplat. Dále jeho dotaz směřoval ke Google službám, kde se ptal, zda budou na tomto modelu k dispozici nové verze Google aplikací. Společnost mu odpověděla, že se nemusí bát a aktualizace softwaru i bezpečnostní záplaty budou na stávajících modelech stále k dispozici.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020