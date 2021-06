Komerční článek

Milovníci elektroniky, teď můžete přilepšit si. A jak? Především nehorázně levně, nejsou to největší slevy letošního roku pro nic za nic. Všechno to vypukne 23. června v 8:00 v rámci akce nazvané Den plný HUAWEI benefitů! Trojici produktů v čele s chytrým telefonem P40 Lite E si budete moci pořídit za bezkonkurenčních 99 Kč! To ale zdaleka není vše, obří slevy se projeví i u dalších neméně zajímavých produktů, ať už jde o nositelnou elektroniku, notebooky nebo tablety. Takže se pěkně připoutejte, protože tohle bude jízda, po které se jen zapráší!

Den plný HUAWEI benefitů startuje 23. června v 8:00 na e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz). Slevy na řadu produktů budou k dispozici celý den až do půlnoci. Ovšem pozor! Ty nejzajímavější nabídky jsou omezeny nejen počtem kusů, ale i časem, kdy je bude možné v rámci takzvaných Flash Sales objednat. Přesný rozpis dne najdete zde.

Flash Sales startují v 8:00, následující pak ve 12:00 a poslední ve 20:00. Kompletní celodenní nabídka poběží už od osmi hodin ráno. Doprava zboží je u flash sales produktů zdarma a u objednávek do 15:00 HUAWEI zaručuje doručení druhý den od objednávky. Před nákupem se určitě na e-shopu zaregistrujte. Bez toho se obzvlášť při této akci neobejdete.

Prvotřídní hodinky i špičkový smartphone

WATCH GT s designem klasických hodinek budou v prodeji od 8:00 za 99 Kč (běžná cena přitom je 3999 Kč). Jejich koupí získáte profesionální sporttester se zabudovanou GPS, 1,39“ AMOLED displejem, rozlišením 454×454 a výdrží baterie až 2 týdny. Počet kusů je omezený, proto platí, že kdo dřív přijde, ten odchází spokojen.

Druhým produktem za 99 Kč je WiFi router WS318n (běžná cena je 599 Kč). S jejím pořízením získáte dvouanténový router připojující vaše zařízení k WiFi kanálu s nejsilnějším signálem. Zároveň router zabraňuje přetížení sítě a má širokou paletou možností zabezpečení.

Hlavní lákadlo dne v podobě skvělého chytrého telefonu P40 Lite E přijde na řadu ve 20:00, taktéž za cenu 99 Kč (běžná cena je přitom 4699 Kč). Chytrá a nadupaná mašinka se může pyšnit osmijádrovým procesorem Kirin 710F, trojitým fotoaparátem s umělou inteligení (48 MP + 8 MP + 2 MP), 6,39“ FullView displejem, 4GB RAM, 64GB ROM či kapacitou baterie 4000 mAh. Jestliže hledáte spolehlivý model na práci i zábavu s bezkonkurenční cenou, tady jste u cíle.

V celodenní nabídce budou dále kupříkladu i parádní sluchátka FreeBuds 3i za 1399 Kč (běžná cena 2599 Kč). Samozřejmostí u nich je systém aktivního potlačení hluku (ANC) či systém tří mikrofonů s vynikajícím hlasovým snímačem. Výrazně zlevněný bude v rámci akce i výkonný notebook MateBook X Pro 1TB nebo například tablet T3 10 s 9,6“ IPS displejem či Band 4 Pro, což je praktický fitness náramek se zabudovanou GPS.

Co musíte vědět, než začnete nakupovat

Protože lze předpokládat, že o vybrané produkty bude velký zájem, doporučujeme si dopředu na HUAWEI STORE (huawei.cz) vytvořit účet a zaregistrovat se. Přihlášení je totiž podmínkou, abyste mohli nákup uskutečnit. Počet kusů všech nabízených výrobků v rámci denní nabídky i v jednotlivých Flash Sales je omezený. Den plný HUAWEI benefitů začíná v 8:00. Některé produkty, jako třeba WATCH GT nebo P40 Lite E budou dostupné pouze během takzvaných Flash Sales nabídek v jeden stanovený čas (8:00, 12:00 a 20:00). Přesný rozpis najdete zde. Celá akce končí tentýž den o půlnoci.