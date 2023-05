Huawei P60 Pro: Král nočních fotografií

Komerční článek

Řada P je nejznámější sérií chytrých telefonů Huawei, která je legendární především pro své inovace na poli fotoaparátů a designu. Výjimkou není ani novinka této řady, Huawei P60 Pro, která uživatele nadchne vylepšeným optickým systémem, automaticky nastavitelnou clonou či kvalitními fotografiemi i za zhoršených světelných podmínek. Ihned po svém uvedení na trh si vybojoval 156 bodů v žebříčku DXOMARK, což znamená první místo a titul nejlepšího fotomobilu.

Fotoaparát XMAGE: Vyvážené a kvalitní snímky i v noci

Fotografování je umění i věda, která využívá světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu. Manipulace se světlem je tedy to nejdůležitější, co potřebujeme ovládat, abychom zachytili kvalitní snímek. Některá zařízení nám ale dokáží při fotografování pomoci. Novinka Huawei P60 Pro vstupuje na trh vybavena Ultra Lighting XMAGE kamerou s hlavním 48Mpx fotoaparátem s automaticky nastavitelnou fyzickou clonou F1.4-F4.0, skupinou čoček s vysokou propustností a snímačem RYYB SuperSensing. Díky těmto inovacím je fotoaparát velmi citlivý na světlo a disponuje schopností obnovit detaily ve ztmavených snímcích. To umožnuje dosáhnout fotografií s vysokým rozlišením a mimořádně vysokým dynamickým rozsahem.

Huawei P60 Pro je také vybaven ultra světelným teleobjektivem, který dokáže v noci zachytit i téměř neviditelné. Technologie Ultra Lighting Telephoto s clonou F2.1, skupina čoček Ultra Lighting Lens a snímač RYYB SuperSensing umožňují o 178 % větší množství světla vstupujícího do objektivu ve srovnání s předchozími modely. Díky tomu dokáže fotoaparát zachytit a zvýraznit detaily světel v dálce a pořizovat snímky i při slabém osvětlení bez ztráty detailů. Výsledné fotografie jsou reálné a zachycují přesně to, co uživatelé vidí. Zároveň jde o největší clonu (F2.1) v odvětví mobilních fotoaparátů s periskopovým teleobjektivem, což jen potvrzuje dlouhodobou práci Huawei na sestavě fotoaparátů.

Nastavitelná fyzická clona: Nastavte si rozostření hloubky ostrosti

Huawei P60 Pro nabízí také automaticky nastavitelnou fyzickou clonu F1.4-F4.0 v absolutně kompaktním modulu. Jde tak o průlom na poli mobilních fotoaparátů. Standardně je v rámci fotomobilů využíván přístup automatického zvětšování velikosti snímače a clony, aby se do snímače dostalo více světla. To vede k malé hloubce ostrosti a rozmazané fotografii. Nastavitelná fyzická clona u Huawei P60 Pro však používá šest lamel, které ovládají velikost clony. Tu lze synchronně otevírat a zavírat pomocí ovladače.

U různých scén lze proměnnou velikost clony automaticky upravit pomocí umělé inteligence. V noci a za špatných světelných podmínek se clona automaticky přepne na světelnost F1.4 a zvýší množství světla vstupujícího do objektivu, čímž zesvětlí fotografii. Při pořizování skupinové fotografie s více lidmi v dobře osvětleném prostředí se přepne na menší clonu F4.0, aby rozšířila hloubku ostrosti a zajistila, že každý objekt, na pozadí nebo v popředí, bude na fotografii zaostřený. U fotografie krajiny se naopak přepne na světelnost F2.0., aby zachytila co nejvíce světla a zároveň zachovala detaily s dostatečnou hloubkou ostrosti.

Ať už jde o focení jídla, portrétů a dalších každodenních činnosti, lze přepnout na vhodnou clonu odpovídající dané scéně. Pouhým cvaknutím spouště, bez profesionálních dovedností a složitých úkonů, vám systém automaticky pomůže zachytit ostré fotografie s vysokým rozlišením.

Makrofotografie díky zoomu s dlouhým posuvem

Huawei P60 Pro přichází se zcela přepracovanou mechanickou strukturou teleobjektivu, která přináší 3,5násobný optický zoom s optickou stabilizací a až 100násobný digitální zoom, který zachytí i ty nejvzdálenější objekty. V kombinaci se skupinou objektivů pro optimalizaci obrazu dokáže nejen dobře pracovat se světlem, ale také umožňuje fotografovat z blízkých i dalekých vzdáleností. Díky schopnosti zaostřit na objekty již od 10 cm otevírá dveře pro ještě větší kreativitu než kdy dřív. V rámci jedné ohniskové vzdálenosti můžete nyní zachytit siluetu osoby nebo budovy s tlumeným měsíčním světlem za oknem vaší ložnice a zároveň miniaturní předmět přímo před vámi, díky rychlému přechodu do režimu Super makro.

Nový režim Super Moon a Anti-Shake Sensor Rotation

Další technologickou vychytávkou je režim Super Moon. Tato funkce pomůže dokonale zachytit vzdálený Měsíc a zároveň zachovat detaily okolních objektů. Uživatelé tak mají možnost experimentovat s astrofotografií a vytvářet vizuální iluze měsíce. S tímto režimem jdou zachytit velkolepé noční scény v křišťálové kvalitě.

Huawei P60 Pro představuje také Anti-Shake Sensort Rotation, která využívá dynamický pohyb snímače namísto dynamického pohybu objektivu. Objektivy fotoaparátu jsou standardně dále od snímače, čímž je optická dráha delší a může být na snímcích patrné chvění. Smartphone P60 Pro má optickou vzdálenost kratší díky snímači proti otřesům, což znamená, že žádné otřesy ani chvění nebudou na fotografiích patrné.

Jedinečnost odvozená od reality

Při pozorování fotografií mají lidé subjektivní preference pro různé barvy. Proto při vývoji fotoaparátu P60 Pro shromáždil Huawei expertní týmy ze sedmi výzkumných ústavů a na základě příspěvků více než 3,3 milionu uživatelů a ve spolupráci s profesionálními institucemi vytvořila exkluzivní styl obrazu. Fotoaparát XMAGE živě a plně vykresluje pohlcující atmosféru, rozmanité barvy a dodává fotografiím světlo a stín. Výsledkem je překvapivě ohromující efekt na scénách s výraznými barvami, jako jsou západy slunce a podzimní listí. S XMAGE bude fotografie jasná a živá. Při fotografování lidí a záznamu jídla dokáže zachytit světlo, stíny, detaily a živé barvy.

Huawei P60 Pro hlavní

Díky těmto inovacím si Huawei P60 Pro zasloužil první místo v žebříčku DXOMARK a titul krále mobilní fotografie se 156 body.

awei P60 Pro je na českém trhu v předprodeji již od 9. května 2023 za cenu 28 999 Kč u všech maloobchodních prodejců. Na oficiálním e-shopu Huawei lze telefon exkluzivně zakoupit již nyní, navíc k němu dostanete hodinky Watch GT3 jako dárek.