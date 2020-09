Odvážné tvrzení: Huawei by prý mohlo i úplně přestat vyrábět mobily

Jaký vliv budou mít na firmu Huawei stále trvající a navíc i posilující restrikce ze strany USA? To je otázka, kterou si pokládají nejen koncoví zákazníci, ale samozřejmě také ekonomičtí experti. Nejprve přišel kritický zákaz používání Mobilních služeb od Google a odhady, že se firmě v takovém případě vůbec nebude dařit. Další měsíce dobrých prodejů ukázaly, že to tak není, i když Huawei posilovalo hlavně v Číně. Následovaly měsíce postupných propadů, ale kvůli řádícímu koronaviru se nedá úplně dobře rozklíčovat, jak moc firma ztrácela v porovnání s konkurenty. Poslední obchodní omezení, která začnou naplno platit 15. září, už se ale týkají třeba i procesorů. Bez těch se samozřejmě chytrá elektronika neobejde. V krajním případě tak hrozí, že firma Huawei může úplně přestat vyrábět telefony. Tvrdí to alespoň analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti Tian Feng International.

Toto tvrzení pochopitelně počítá až s úplně nejhorším scénářem. Momentálně je to asi těžko představitelné, ale i bez této divize by se společnost dál obešla. Zejména díky mnoha zakázkám v oblasti výstavby síťové infrastruktury. Aktuálně největším trnem v patě jsou zmíněné čipsety. Taiwanské TSMC využívá americké technologie, takže podle nových restrikcí nesmí pro Huawei nadále vyrábět procesory Kirin. A těch je pochopitelně potřeba velká spousta. O slovo se v těchto dnech hlásí MediaTek, který by chtěl získat výjimku a štafetu převzít. Je to zatím otevřené. Pokud se nenajde dostatečně velká továrna, která by pro Huawei čipsety chrlila dostatečnou rychlostí v uspokojivé kvalitě, může firma skutečně přestat vyrábět telefony? Moc tomu nevěříme, to by se muselo vedení společnosti pořádně naštvat na zbytek světa a bouchnout do stolu. A stejně by šlo asi jen o ústup z trhů mimo Čínu.

Může Huawei přestat vyrábět telefony? Co by se pak dělo?

Analytik Ming-Chi Kuo k tomuto scénáři přidal také několik odhadů, jak by se při odchodu tak velkého hráče proměnil světový trh s mobily. Místo by pochopitelně zabrali další konkurenti, mezi kterými by byly třeba i značky Oppo, Vivo a Xiaomi. A to hlavně v Číně, kde je Huawei bezkonkurenčně nejsilnější. Zajímavá změna by prý globálně nastala v oblasti vývoje technologií a cen. Huawei si u prémiových telefonů dává záležet na mnoha hardwarových parametrech v čele s fotoaparáty a 5G moduly. Vysokými nároky pak tlačí kupředu i konkurenci a žene nahoru ceny. Kdyby tedy společnost tyto vody opravdu opustila, pravděpodobně by se nějakým způsobem zpomalil vývoj a snížil by se momentálně rychlý nárůst cen.

Jak myslíte, že Huawei ze situace “vybruslí”?

Zdroj: aheadlines