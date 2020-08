Rendery k Huawei Mate 40 ukazují opravdu masivní modul s foťáky

Čínské Huawei by mělo na podzim ukázat nové telefony z řady Mate. Mobily by měly opět zaujmout hlavně výbavou pro fotografování a atakovat v tomto ohledu první příčky například v žebříčku DxOMark. A to i na úkor svého “bratrského” přístroje P40 Pro, který je první právě teď. K dosažení takového cíle pochopitelně potřebuje na zádech pořádné senzory. Jak ukazují nové rendery od známého a celkem přesného autora @OnLeaks (ve spolupráci s Pricebaba), telefony Huawei z řady Mate 40 se za modul s fotoaparáty rozhodně stydět nebudou. Snímky vytvořené i na základě rozměrů ochranných obalů naznačují, že půjde o pořádný “kotouč”.

Huawei Mate 40 Pro: First look Exclusive

Už dříve bylo jasné, že nové Mate mobily budou mít, stejně jako loňští předchůdci z řady 30, modul s fotoaparáty kulatý. Na něm by měl být mimo jiné i telefoto objektiv, mimo něj pak senzor hloubkový a přisvětlovací dioda. S modulem má mít údajně telefon tloušťku přes 10 milimetrů. Rendery k Huawei Mate 40 pak u přední strany napovídají, že telefony budou mít dvojitý průstřel jako letošní modely P40. Displej nových Huawei telefonů (bude i verze Pro) bude na bocích zakřivený, senzor pro otisk prstu má být ukrytý pod ním.

Co říkáte na tento poměrně masivní modul?

Zdroj: Pricebaba