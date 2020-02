Blíží se příchod EMUI 11. Které Huawei telefony čeká update? A co Honor?

Společně s příchodem systému Android 11 se budou v telefonech objevovat také nové verze nadstaveb různých společností. Nejinak tomu určitě bude i u firmy Huawei, která by měla během několika týdnů představit systém EMUI 11. Pokud bude tato nadstavba kráčet ve šlépějích své předchůdkyně, tak bude oznámena na Huawei Developer Conference (HDC.Cloud) v březnu a pak laděna až do podzimu. Pak se postupně v beta i plné verzi vydá do vlajkových lodí a následně do dalších telefonů této značky. Ostrá verze systému EMUI 10 dorazila do přístrojů Huawei vloni v listopadu. Odhadované termíny bychom tedy měli, ale které modely Huawei vlastně update na nový EMUI 11 čeká? A co přístroje Honor a nadstavba Magic UI 4? To jsou otázky, na které už umíme s velkou pravděpodobností odpovědět. Přinášíme přehledný seznam.

Update na EMUI 11 by se měly dočkat tyto Huawei přístroje

Řada Huawei Mate

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Řada Huawei P

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Řada Huawei Nova

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Tablety

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Přístroje Honor (EMUI 11 / Magic UI 4 se základem na Android 11)

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

Seznam rozhodně není oficiální, ale jeví se jako velmi pravděpodobný. Vychází z balíku přístrojů, které dostaly nebo dostanou EMUI 10 a nebudou v době vydání EMUI 11 za hranicí dostupné podpory. Bavíme se o několik měsíců vzdálené budoucnosti. U mnohých zařízení mezitím stále probíhá update na ostrý EMUI 10. A co by měl samotný Android 11 nabídnout nového? Namátkou nahrávání videí s velikostí přes 4 GB, automatické spouštění tmavého režimu, vylepšený “mód letadlo” bez zbytečného vypínání Bluetooth, zabudované nahrávání obrazovky, možnost prodlouženého screenshotu a v neposlední řadě také systém Nearby Sharing pro snadné a rychlé posílání souborů přímo mezi telefony.

