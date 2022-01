Galerie: Čech vyhrál světovou soutěž ve focení Huawei mobilem

Společnost Huawei, ve spolupráci s odbornou porotou, před pár dny ukončila a vyhodnotila pátý ročník celosvětové talentové soutěže NEXT-IMAGE Awards. Rozhodnutí o nejlepších autorech fotografií pořízených pomocí telefonů této značky mělo velmi významnou českou stopu. Mezi tři výherce „Global Prize“ (a mimo jiné i nové držitele grantu na 10 tisíc dolarů na vlastní umělecký rozvoj) patří také Čech Zdeněk Dvořák, který v rámci své přihlášky poslal celý set fotografií dokumentující porod jeho dcery. Jeho snímek „Jsem otec!!!“ získal v soutěži hlavní cenu a byl vyhodnocen odbornou porotou jako fotografie roku.

Vítězná fotografie NEXT-PHOTO Awards 2021

„Jsem fotograf samouk, který prošel několika kurzy, ale hlavně jsem se učil metodou pokus omyl. Nyní se živím převážně focením dětí ve školkách a fotografováním svateb. Fotky dokumentující porod jsem pořizoval dnes již stařičkým Huawei P9. Byl to můj první dobrý fotomobil. Mám ho pořád doma a nikdy se ho nezbavím. Vždy když ho uvidím, připomene mi ten den a i toto vítězství. Přihlásil jsem celý set, který zachycuje více jak 30 hodin, než se dcera narodila. To se jednou fotografií zachytit nedá. Měl jsem tu výhodu, že už jsem jednou u porodu byl, věděl jsem tak, co asi přijde,“ popisuje autor vznik série černobílých fotek, ze které vítězný snímek pochází.