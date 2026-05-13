TOPlist

Skvělý fitness náramek za sedm stovek! Huawei Band 10 má AMOLED displej, umí sledovat hromadu sportů a je vodotěsný

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.5.2026 18:00
Ikona komentáře 0
huawei band 10 jpg

Fitness náramek za pár stovek je dnes jeden z nejjednodušších způsobů, jak začít sledovat svou aktivitu, spánek nebo tep. Huawei Band 10 spadl s kódem ALZADNY20 na 699 Kč, což ho posouvá do kategorie, kde nemusíte přemýšlet, jestli ho zkusit. Za tu cenu dostanete AMOLED displej, dvoutýdenní výdrž a měření, které je u dvojnásobně dražších náramků standardem.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete přehled o krocích, spánku a tepu bez investice do drahých sport hodinek.
⚠️ Zvažte, že náramek nemá vlastní GPS – data o trase berou z telefonu, takže pro běh bez mobilu se nehodí.
💡 Za 699 Kč je to jeden z nejvybavenějších fitness náramků pod tisícikorunu.

CHCI NÁRAMEK ZA 699 KČ

Co dostanete za 699 Kč

Band 10 je 14 g lehký, 8,99 mm tenký a opravdu ho na ruce zapomenete – i během spánku. 1,47″ AMOLED displej s rozlišením 368 × 194 px je čitelný na slunci i v noci, podporuje Always On Display a má přes 700 ciferníků v aplikaci (včetně možnosti nahrát vlastní fotku jako pozadí). Měří tep nepřetržitě, hladinu kyslíku v krvi (SpO2), kvalitu spánku včetně fází, úroveň stresu a má i sledování menstruačního cyklu. Vodotěsnost 5 ATM (50 m) znamená, že s ním v klidu plavete – plavci ocení automatické rozpoznávání záběrů.

Výdrž je u tohohle náramku silná stránka. 14 dní v běžném režimu, 8 dní s aktivním sledováním tepu a spánku, jen 3 dny s Always On Display. Plné nabití za 45 minut přes magnetický kabel, 5 minut nabíjení vám dá další dva dny provozu. Aplikace Huawei Health funguje v češtině a je dostupná pro Android i iOS.

Co stojí za zmínku

Náramek nemá vlastní GPS – pro záznam trasy ho potřebujete spárovat s telefonem, který GPS poskytne. Pro běh nebo cyklistiku, kde stejně berete mobil, to není problém, jen je to dobré vědět dopředu. Z uživatelských recenzí se opakuje upozornění na nutnost instalace aplikace Huawei Health přes Huawei App Gallery (ne Google Play), což některé uživatele mate – aplikaci stáhnete z webu Huawei přes QR kód v návodu nebo přímo z App Gallery.

Drobnost, kterou v recenzích zmiňuje pár uživatelů – na přímém letním slunci se náramek může přehřívat a vypínat. Není to běžný jev (potkalo to jednotky kusů z 68 hodnocení), ale stojí za zmínku, pokud plánujete celodenní použití venku v parném létě.

Verdikt

Huawei Band 10 za 699 Kč je ideální vstup do světa fitness náramků nebo doplněk pro lidi, kteří nechtějí utratit tisíce za vlajkové sport hodinky. Pro běžnou kontrolu kroků, spánku a tepu, plus motivaci k pohybu, je výbava plně dostačující.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY20

Stačí vám u chytrých hodinek základní funkce do tisícikoruny, nebo radši investujete do pokročilejších?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025