Skvělý fitness náramek za sedm stovek! Huawei Band 10 má AMOLED displej, umí sledovat hromadu sportů a je vodotěsný

Fitness náramek za pár stovek je dnes jeden z nejjednodušších způsobů, jak začít sledovat svou aktivitu, spánek nebo tep. Huawei Band 10 spadl s kódem ALZADNY20 na 699 Kč, což ho posouvá do kategorie, kde nemusíte přemýšlet, jestli ho zkusit. Za tu cenu dostanete AMOLED displej, dvoutýdenní výdrž a měření, které je u dvojnásobně dražších náramků standardem. Co dostanete za 699 Kč Co stojí za zmínku Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete přehled o krocích, spánku a tepu bez investice do drahých sport hodinek.⚠️ Zvažte, že náramek nemá vlastní GPS – data o trase berou z telefonu, takže pro běh bez mobilu se nehodí.💡 Za 699 Kč je to jeden z nejvybavenějších fitness náramků pod tisícikorunu. CHCI NÁRAMEK ZA 699 KČ Co dostanete za 699 Kč Band 10 je 14 g lehký, 8,99 mm tenký a opravdu ho na ruce zapomenete – i během spánku. 1,47″ AMOLED displej s rozlišením 368 × 194 px je čitelný na slunci i v noci, podporuje Always On Display a má přes 700 ciferníků v aplikaci (včetně možnosti nahrát vlastní fotku jako pozadí). Měří tep nepřetržitě, hladinu kyslíku v krvi (SpO2), kvalitu spánku včetně fází, úroveň stresu a má i sledování menstruačního cyklu. Vodotěsnost 5 ATM (50 m) znamená, že s ním v klidu plavete – plavci ocení automatické rozpoznávání záběrů. Výdrž je u tohohle náramku silná stránka. 14 dní v běžném režimu, 8 dní s aktivním sledováním tepu a spánku, jen 3 dny s Always On Display. Plné nabití za 45 minut přes magnetický kabel, 5 minut nabíjení vám dá další dva dny provozu. Aplikace Huawei Health funguje v češtině a je dostupná pro Android i iOS. Co stojí za zmínku Náramek nemá vlastní GPS – pro záznam trasy ho potřebujete spárovat s telefonem, který GPS poskytne. Pro běh nebo cyklistiku, kde stejně berete mobil, to není problém, jen je to dobré vědět dopředu. Z uživatelských recenzí se opakuje upozornění na nutnost instalace aplikace Huawei Health přes Huawei App Gallery (ne Google Play), což některé uživatele mate – aplikaci stáhnete z webu Huawei přes QR kód v návodu nebo přímo z App Gallery. Drobnost, kterou v recenzích zmiňuje pár uživatelů – na přímém letním slunci se náramek může přehřívat a vypínat. Není to běžný jev (potkalo to jednotky kusů z 68 hodnocení), ale stojí za zmínku, pokud plánujete celodenní použití venku v parném létě. Verdikt Huawei Band 10 za 699 Kč je ideální vstup do světa fitness náramků nebo doplněk pro lidi, kteří nechtějí utratit tisíce za vlajkové sport hodinky. Pro běžnou kontrolu kroků, spánku a tepu, plus motivaci k pohybu, je výbava plně dostačující.