Huami brzy uvede hodinky Amazfit GTR 3 a GTS 3. Víme datum

Čínská společnost Huami, která je proslulá výrobou chytrých hodinek a náramků pod značkou Amazfit, začala lákat na příchod pokračovatelů velmi populárních sérií GTR a GTS. Novinky s jednoduchými řadovými označeními GTR 3 a GTS 3 by měly být oficiálně představeny 11. října. A to celosvětově, i když na tyto konkrétní dva modely zatím odkazují jen čínské sociální sítě. Zatímco na globálním Instagram či Twitter účtu Huami oznamuje pouze datum a “novou éru chytrého zdraví”, na Weibo jsou přímo jmenovány dva zmíněné modely.

Mark your calendar! You're not going to want to miss this. 😉At 5pm (GMT+1) on October 11, we invite you to join us for the Amazfit Global Launch Event! 🎦Witness a new era of smart health & get ready to Up Your Game.

See you on the next level… #Amazfit #UpYourGame #NewArrival pic.twitter.com/3TJSzuM44C

— Amazfit (@AmazfitGlobal) September 28, 2021