Amazfit GTR 2 s podporou LTE míří do světa. Máme první video

Když na začátku dubna čínská společnost Huami ukázala hodinky Amazfit GTR 2 eSIM, mnoho fanoušků této série se zaradovalo, že se dočkají modelu s nezávislým přístupem k internetu a možností volání bez mobilu (i když konkrétně v Česku komplikovaně). Uběhly více než tři měsíce a na spadnutí je globální představení Huami Amazfit GTR 2 LTE, což je s největší pravděpodobností stejný model, jen s názvem pro globální trhy.

