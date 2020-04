Super. Hry Google Play konečně umožní porovnávání statistik s přáteli

Toužili jste někdy po navazování přátelství ve službě Hry Google Play a porovnávání statistik s kamarády? Můžete jásat, ty dny konečně přicházejí. Google do aplikace poslal aktualizaci, která tuto novinku přináší. Pojmenoval ji přímo sociální sít a funkce dělá přesně to, co byste od ní očekávali. Je skrze ni možné v prvé řadě nacházet nové přátele, třeba na doporučení podle kontaktů v telefonu. Následně si pak mohou takto spřízněné profily navzájem prohlížet získané achievementy nebo hrané hry. Přátelé už jsou v aplikaci Hry Google Play v tento moment k nalezení. Máme to vyzkoušené. Na vzhled a průvodce pro tuto novou funkci se můžete podívat na obrázcích.

I když nejde o způsob, jak můžete v aplikaci kamarády vyzvat přímo ke společnému hraní, poskytuje novinka zajímavý způsob interakce. Na toto hráči po celém světě čekali i přesto, že jde vlastně jen o pouhé sdílení a porovnávání statistik. Kdo by se ale nechtěl mezi kamarády svými výsledky pochlubit, že? Teď už mohou vaše herní úspěchy skrze Hry Google Play přátelé vidět. Podobně jako třeba v prostředí Steamu.

