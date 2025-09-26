Herní notebook pod 14 tisíc? HP Victus s RTX grafikou hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky HP Victus s RTX 2050 a Core i5 lze na Heurece sehnat od 13 907 Kč RTX 2050 není výkonná karta, ale DLSS zachraňuje situaci v mnoha hrách Za tu cenu dostanete 16 GB RAM, 144Hz displej a 3 roky záruky - to není špatné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.9.2025 21:00 Žádné komentáře 0 Při hledání levného herního notebooku jsem na Heurece narazil na HP Victus 15-fa2723nc za 13 907 Kč. Za tu cenu dostanete Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM a grafiku RTX 2050. Zní to až moc dobře na to, aby to byla pravda? Pojďme se podívat, co za ty peníze vlastně dostanete. RTX 2050: pořád lepší než integrovaná grafika Co dalšího za ty peníze dostanete Na co si dát pozor Verdikt: za 14 tisíc solidní základ RTX 2050: pořád lepší než integrovaná grafika Buďme upřímní – RTX 2050 není žádný výkonnostní zázrak. Je to v podstatě osekaná RTX 3050 se 4 GB VRAM a omezenou propustností paměti. V benchmarcích zaostává za RTX 3050 zhruba o 20-30 %, což není málo. Jenže pořád mluvíme o dedikované grafice s podporou DLSS a ray tracingu. To jsou technologie, které v téhle cenové kategorii prostě nenajdete. A jak potvrzují uživatelé na Redditu – na 1080p a střední detaily zvládne RTX 2050 většinu současných her. Jeden uživatel píše, že hraje Rust na středních detailech s 60-80 fps. Další zmiňují funkční Cyberpunk 2077 (s DLSS), GTA V na vysokých detailech nebo Apex Legends stabilně přes 100 fps. Prostě to není na AAA tituly na ultra, ale hratelné to je. KOUPIT HP NOTEBOOK Co dalšího za ty peníze dostanete Procesor Intel Core i5-13420H je solidní střední třída s 8 jádry a boostem až 4,6 GHz. To je víc než dost na gaming i běžnou práci. 16 GB DDR4 paměti je v roce 2025 standard, nechybí možnost rozšíření. Příjemným překvapením je 144Hz IPS displej. Jasně, svítivost 300 nitů není nic extra a pokrytí sRGB jen 62,5 % potěší leda tak hráče, ne grafiky. Ale vysoká obnovovací frekvence je znát v kompetitivních hrách typu CS2 nebo Valorant. KOUPIT HP NOTEBOOK SSD má kapacitu 512 GB s rychlým rozhraním PCIe Gen4. Škoda, že není volný slot na přidání druhého disku – u herního notebooku by se hodil. Na co si dát pozor HP Victus má svoje mouchy. Plastové tělo působí levně a při hraní se notebook zahřívá. Chlazení není nejlepší, takže počítejte s hlučným větrákem pod zátěží. Hmotnost 2,3 kg taky není úplně cestovatelská. Baterie s kapacitou 52,5 Wh je spíš formalita. Při hraní vydrží možná hodinu, při běžné práci tak 3-4 hodiny. KOUPIT HP NOTEBOOK Dalším limitem jsou ty 4 GB VRAM. Na textury ve vysokém rozlišení zapomeňte. V některých novějších hrách budete muset jít s detaily hodně dolů, aby se vám hra vešla do paměti grafiky. Verdikt: za 14 tisíc solidní základ HP Victus s RTX 2050 není herní bestie. Je to vstupní brána do světa PC gamingu za rozumnou cenu. Díky DLSS dokáže překvapit i v náročnějších hrách, 144Hz displej potěší v multiplayeru a 16 GB RAM zajistí plynulý chod. Za 13 907 Kč prostě víc nečekejte. Ale pokud jste realista a víte, že většinu času budete hrát League of Legends, CS2 nebo indie hry, tak proč ne? Stačil by vám notebook s RTX 2050? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HP Notebook nVidia slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.