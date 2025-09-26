TOPlist

Herní notebook pod 14 tisíc? HP Victus s RTX grafikou hodně zlevnil

  • HP Victus s RTX 2050 a Core i5 lze na Heurece sehnat od 13 907 Kč
  • RTX 2050 není výkonná karta, ale DLSS zachraňuje situaci v mnoha hrách
  • Za tu cenu dostanete 16 GB RAM, 144Hz displej a 3 roky záruky - to není špatné

Jakub Kárník
26.9.2025 21:00
hp victus rtx 2050

Při hledání levného herního notebooku jsem na Heurece narazil na HP Victus 15-fa2723nc za 13 907 Kč. Za tu cenu dostanete Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM a grafiku RTX 2050. Zní to až moc dobře na to, aby to byla pravda? Pojďme se podívat, co za ty peníze vlastně dostanete.

RTX 2050: pořád lepší než integrovaná grafika

Buďme upřímní – RTX 2050 není žádný výkonnostní zázrak. Je to v podstatě osekaná RTX 3050 se 4 GB VRAM a omezenou propustností paměti. V benchmarcích zaostává za RTX 3050 zhruba o 20-30 %, což není málo.

Jenže pořád mluvíme o dedikované grafice s podporou DLSS a ray tracingu. To jsou technologie, které v téhle cenové kategorii prostě nenajdete. A jak potvrzují uživatelé na Redditu – na 1080p a střední detaily zvládne RTX 2050 většinu současných her.

Jeden uživatel píše, že hraje Rust na středních detailech s 60-80 fps. Další zmiňují funkční Cyberpunk 2077 (s DLSS), GTA V na vysokých detailech nebo Apex Legends stabilně přes 100 fps. Prostě to není na AAA tituly na ultra, ale hratelné to je.

Co dalšího za ty peníze dostanete

Procesor Intel Core i5-13420H je solidní střední třída s 8 jádry a boostem až 4,6 GHz. To je víc než dost na gaming i běžnou práci. 16 GB DDR4 paměti je v roce 2025 standard, nechybí možnost rozšíření.

HP Victus

Příjemným překvapením je 144Hz IPS displej. Jasně, svítivost 300 nitů není nic extra a pokrytí sRGB jen 62,5 % potěší leda tak hráče, ne grafiky. Ale vysoká obnovovací frekvence je znát v kompetitivních hrách typu CS2 nebo Valorant.

SSD má kapacitu 512 GB s rychlým rozhraním PCIe Gen4. Škoda, že není volný slot na přidání druhého disku – u herního notebooku by se hodil.

Na co si dát pozor

HP Victus má svoje mouchy. Plastové tělo působí levně a při hraní se notebook zahřívá. Chlazení není nejlepší, takže počítejte s hlučným větrákem pod zátěží. Hmotnost 2,3 kg taky není úplně cestovatelská.

Baterie s kapacitou 52,5 Wh je spíš formalita. Při hraní vydrží možná hodinu, při běžné práci tak 3-4 hodiny.

Dalším limitem jsou ty 4 GB VRAM. Na textury ve vysokém rozlišení zapomeňte. V některých novějších hrách budete muset jít s detaily hodně dolů, aby se vám hra vešla do paměti grafiky.

Verdikt: za 14 tisíc solidní základ

HP Victus s RTX 2050 není herní bestie. Je to vstupní brána do světa PC gamingu za rozumnou cenu. Díky DLSS dokáže překvapit i v náročnějších hrách, 144Hz displej potěší v multiplayeru a 16 GB RAM zajistí plynulý chod.

Za 13 907 Kč prostě víc nečekejte. Ale pokud jste realista a víte, že většinu času budete hrát League of Legends, CS2 nebo indie hry, tak proč ne?

