Super sleva: Herní laptop od HP s RTX 5060 a procesorem Intel Core i7 zlevnil o víc než 6 tisíc! Hlavní stránka Zprávičky HP Victus 15 s grafikou RTX 5060 a procesorem Intel Core i7 13620H je na Alze za 25 490 Kč místo původních 31 990 Kč Herní notebook s 1TB SSD, 16 GB RAM a předinstalovaným Windows 11 Home Zajímavý poměr cena/výkon, ale počítejte se starším procesorem 13. generace a slabším pokrytím barev Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Grafika nové generace v notebooku za pětadvacet tisíc? HP Victus 15 s NVIDIA GeForce RTX 5060 aktuálně na Alze stojí 25 490 Kč – z původních 31 990 Kč je to sleva přes 6 tisíc korun. Za tuhle cenu dostanete kompletní herní sestavu včetně Windows 11 Home, což je výhoda oproti některým konkurentům, kteří v této cenové kategorii systém vynechávají. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte herní notebook s RTX 5060 a nechcete řešit instalaci systému — Windows 11 je součástí.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 32 GB RAM nebo vám záleží na věrném podání barev — displej pokrývá jen 62,5 % sRGB.💡 Za 25 490 Kč dostanete RTX 5060 s DLSS 4, 1TB SSD, 144Hz displej a reproduktory Bang & Olufsen ZOBRAZIT CENU NA ALZE RTX 5060 ve starším kabátě Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8 GB paměti GDDR7 je hlavní důvod, proč tento notebook stojí za pozornost. Podporuje DLSS 4, ray tracing i NVIDIA Reflex 2 pro minimální vstupní zpoždění. Ve Full HD rozlišení při 144 Hz utáhne většinu moderních her na vysokých detailech — a kde nestačí surový výkon, pomůže právě DLSS s generováním snímků. Navíc se jedná o silnější 115W edici. Procesor je však jiný příběh. Intel Core i7 13620H patří do 13. generace Raptor Lake — je to deset jader (6P + 4E) s maximální frekvencí 4,9 GHz. Na svou dobu to byl výkonný čip a pro hraní stále postačuje, ale v roce 2026 už jde o starší architekturu. Konkurenční notebooky ve stejné ceně nabízejí novější procesory, ať už od AMD nebo Intelu. V praxi to znamená, že grafika je aktuální, procesor o generaci pozadu — a právě proto je cena tak nízko. KOUPIT HP VICTUS ZA 25 490 KČ Displej, výbava a co potěší 15,6palcový IPS displej nabízí Full HD rozlišení s obnovovací frekvencí 144 Hz a svítivostí 300 nitů. Antireflexní povrch pomáhá ve světlejších prostorech. Háček je v barevném pokrytí — 62,5 % sRGB je pro hráče přijatelné, ale na úpravu fotek nebo videa to nestačí. Tenké rámečky ze tří stran alespoň vizuálně displej zvětšují. Úložiště tvoří 1TB M.2 SSD, operační paměť má 16 GB DDR5. Na většinu her to stačí, ale kdo plánuje náročnější multitasking nebo střih videa, může 16 GB brzy pociťovat jako limit. Baterie o kapacitě 70 Wh by podle uživatelů měla vydržet kolem 4 hodin běžné práce — při hraní pochopitelně výrazně méně. Z portů najdete USB-C s DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, RJ-45 pro kabelový internet a 2× USB-A 3.2 Gen 1. Zvuk obstarávají reproduktory Bang & Olufsen — na notebook překvapivě slušné, i když na skutečný herní nebo filmový zážitek stejně sáhnete po sluchátkách. Hmotnost 2,29 kg je na herní notebook standardní. Na co si dát pozor Šasi je celoplastové — uživatelé v recenzích zmiňují, že zpracování je lepší, než čekali, ale prémiový dojem nehledejte. Klávesnice má specifické rozložení: ovládání hlasitosti vyžaduje obě ruce (Fn + F3/F4) a tlačítko napájení není na kraji, což může chvíli trvat, než si zvyknete. Enter je menší než obvykle. Nic z toho není zásadní problém, ale pokud přecházíte z jiného notebooku, počítejte s adaptací. Jeden z recenzentů narazil na vadný kus s poškozenou základní deskou — Alza to vyřešila výměnou, ale je dobré notebook po koupi důkladně otestovat. VYUŽÍT SLEVU NA HP VICTUS 15 Verdikt: pro koho je a pro koho ne HP Victus 15 za 25 490 Kč je zajímavá volba pro hráče, kteří chtějí RTX 5060 s předinstalovaným Windows a nechtějí řešit instalaci systému na vlastní pěst. Starší procesor 13. generace je kompromis, který se v herním výkonu projeví minimálně — ve většině her bude úzkým hrdlem grafika, ne procesor. Slabší pokrytí barev a 16 GB RAM jsou limity, se kterými je dobré počítat. Pokud ale hledáte jednoduše funkční herní notebook za rozumné peníze, Victus 15 své úloze rozumí. KOUPIT NA ALZE ZA 25 490 KČ Vybrali byste si notebook s novější grafikou a starším procesorem, nebo raději oboje aktuální za vyšší cenu? 