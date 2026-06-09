32 GB RAM, slušný Ryzen a velký displej! Populární HP ProBook zlevnil pod 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky HP ProBook 4 G1a 16 je pracovní notebook s 16" WUXGA displejem, procesorem AMD Ryzen 7 250 (8 jader/16 vláken), 32GB DDR5, 512GB SSD a hmotností 1,75 kg S kódem ALZADNY15 ho teď koupíte za 19 967 Kč – přitom loni stál 26 990 Kč a později 23 490 Kč Hodně výkonu a paměti za rozumné peníze pro kancelář i vývoj; počítejte ale se slabším displejem a tím, že to není plnohodnotný „AI" (Copilot+) stroj Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte výkonný a lehký notebook na práci za rozumnou cenu? HP ProBook 4 G1a 16 teď s kódem ALZADNY15 stojí 19 967 Kč místo dřívějších 23 490 Kč (a původních 26 990 Kč). Za ty peníze nabízí překvapivě hodně muziky – pojďme na to, co umí a kde má rezervy. CHCI NOTEBOOK ZA 19 967 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete svižný a lehký notebook na kancelář, multitasking i vývoj s velkou porcí RAM a celodenní výdrží.⚠️ Zvažte, že displej je slabší (300 nitů, nízké pokrytí barev), grafika zvládne jen nenáročné hry a chybí USB4/Thunderbolt.💡 Za 19 967 Kč s kódem ALZADNY15 dostanete Ryzen 7, 32GB DDR5 i 512GB SSD – na pracovní stroj výborný poměr. Hodně výkonu a paměti za 19 967 Kč Srdcem je AMD Ryzen 7 250 s osmi jádry a šestnácti vlákny, který podle recenzí výkonem překonává i starší Intel Core Ultra 7 165U ve většině testů. K tomu štědrých 32 GB DDR5 a 512GB SSD, celodenní výdrž kolem 12 hodin a hmotnost jen 1,75 kg. Velké plus je bohatá konektivita (USB-C, USB-A, HDMI 2.1, RJ-45) a upgradovatelná paměť. Český majitel ho vyzdvihuje jako ideál na software development – Ryzen 7 a velká RAM zvládnou svižně i víc IDE naráz, emulátor a rychlou kompilaci, a chválí i dobrou podporu Ubuntu. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Na co si dát pozor Hlavní kompromis je displej: 300 nitů jasu a pokrytí jen kolem 62,5 % sRGB znamená, že je fajn na kancelář, ale na práci s barvami ani na přímé slunce se nehodí. Integrovaná grafika Radeon 780M zvládne média a jen nenáročné hry. Chybí také USB4 a Thunderbolt. Pozor na marketing kolem „AI“: NPU má 16 TOPS (kolem 38 TOPS dohromady), což je pod hranicí 40 TOPS pro certifikaci Copilot+ – je tedy AI-schopný, ne však plnohodnotný „AI“ notebook. A dodává se s Windows 11. Pro kancelář, multitasking, studium i vývoj je to za necelých 20 tisíc skvělá volba s velkou RAM a slušnou výdrží. Kdo potřebuje barevně věrný displej, Thunderbolt nebo silnou AI/grafiku, ať počítá s vyšším rozpočtem, nebo sáhne po MacBooku Air. CHCI UŠETŘIT 3 523 KČ Hledáte hlavně výkon a RAM na práci, nebo vám záleží i na kvalitě displeje? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HP Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025