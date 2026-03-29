Krásný malý notebook s OLED displejem! HP Omen Transcend s RTX 5060 zlevnil na minimum

HP Omen Transcend 14 s RTX 5060 a 3K OLED displejem klesl z 53 690 Kč na 37 762 Kč na Heurece Za tuto cenu dostanete 14" OLED 120Hz se 100% DCI-P3, Intel Core Ultra 7, 32 GB RAM a váhu 1,63 kg Není to nejrychlejší herní notebook v ceně — ale pokud chcete přenosný a výkonný stroj, může to být super volba Jakub Kárník Publikováno: 29.3.2026 10:00 Herní notebooky mají tradičně jednoduchý problém: čím víc výkonu, tím hůř se s nimi žije mimo stůl. HP Omen Transcend 14 patří k výjimkám — 1,63 kg, tloušťka pod 1,8 cm a OLED displej, který byste čekali spíš u prémiového ultrabooku. Po slevě z 53 690 Kč na 37 762 Kč je otázka, pro koho to dává smysl, celkem jasná. OLED displej, který herní notebooky málokdy nabídnou Výkon: stačí na hry, ale má své limity Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete notebook, se kterým skutečně cestujete — na denní práci, občasné hraní a kreativní projekty je výbava víc než dostatečná.⚠️ Zvažte, že za podobné peníze seženete tradiční 15–16″ herní notebook s RTX 5070, který bude ve hrách znatelně výkonnější. Transcend 14 je vědomý kompromis výkon vs. přenosnost.💡 Za 37 762 Kč dostanete RTX 5060 8GB GDDR7, Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB LPDDR5, 1TB SSD, Wi-Fi 7 a baterii 71 Wh s výdrží 6–8 hodin při kancelářské práci. OLED displej, který herní notebooky málokdy nabídnou Většina herních notebooků v této cenové třídě přichází s IPS panelem a pocitem, že displej je prostě „dostatečný". Transcend 14 dává 3K OLED 120Hz s dobou odezvy 0,2 ms, 100% pokrytím DCI-P3 a HDR na 500 nitech. Hry vypadají jinak než na konkurenci — hluboká černá, sytost barev a kontrast, který IPS prostě nenapodobí. Pro grafiky a fotografy je to navíc displej, na kterém lze reálně pracovat bez nutnosti externího monitoru. Výkon: stačí na hry, ale má své limity RTX 5060 v kompaktním 14″ šasi funguje dobře — Cyberpunk 2077 na Ultra s DLSS dává 70–85 fps, esport tituly jako Valorant přes 350 fps bez problémů. Při kombinovaném vytížení CPU a GPU ale narazíte na sdílený tepelný limit šasi, takže se výkon pohybuje níže než u větších notebooků se stejnou kartou. Při kancelářské práci a tvůrčích projektech to nepocítíte, při delším herním maratonu ano. Ventilátory se při zátěži přihlásí o slovo — nejsou hysterické, ale slyšitelné. Preferujete kompaktní herní notebook, nebo vám záleží hlavně na výkonu bez ohledu na rozměry? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi