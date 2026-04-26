32palcový 4K OLED monitor od HP je o 9 tisíc levnější! Umí 240 Hz i 140W nabíjení skrz USB-C HP OMEN 32 je 32palcový 4K QD-OLED monitor s 240 Hz a 0,03ms odezvou Původně 30 490 Kč, s kódem ALZADNY30 za 18 643 Kč Na tomto monitoru teď píšu tenhle článek — mám ho doma jako hlavní a je fantastický Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 10:00 Přiznám se — HP OMEN 32 používám sám doma jako svůj hlavní monitor. Aktuálně je na Alze za 18 683 Kč po uplatnění kódu ALZADNY30, což je oproti startovní ceně 30 490 Kč slušný pokles a na 32palcový 4K QD-OLED s 240 Hz je to velmi dobrá, ačkoliv ne nejlepší cena. Jenže tento model nabízí funkce, které nejlevnější patnáctitisícové modely nemají. Osobní zkušenost po několika měsících používání S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jeden monitor na všechno — hraní, filmy, kreativní práci s barvami i kancelářskou produktivitu. Pro majitele výkonných grafických karet (RTX 4080/5070 Ti a výš) je 4K 240 Hz ideální kombinace.⚠️ Zvažte, že OLED panely mají pořád vyšší náchylnost k vypálení u statických prvků (lišty taskbaru, ikony). Monitor má automatické refresh cykly a protekce, ale pokud na něj budete 12 hodin denně koukat do statického Excelu, zvažte jiný typ displeje.💡 Za 18 643 Kč dostanete 32″ QD-OLED panel s 4K rozlišením, 240 Hz, 0,03ms odezvou, DisplayHDR 400 True Black, plné pokrytí DCI-P3, G-SYNC i FreeSync Premium Pro, USB-C s PD až 140 W, integrovaný KVM přepínač a LED podsvícení v zadní části. Osobní zkušenost po několika měsících používání Přecházel jsem na OMEN 32 z IPS panelu a rozdíl je ohromný — hlavně v dokonalé černé a kontrastu. Při filmech nebo ve tmavých herních scénách jsou OLED panely prostě jiná liga. QD-OLED technologie navíc přidává výrazně sytější barvy oproti klasickému WOLED, takže má obraz tu správnou živost. V kombinaci s 240 Hz při 4K rozlišení je hraní naprosto plynulé — v titulech jako Doom, CS nebo Valorant poznáte rozdíl oproti 144 Hz, které jsem měl dřív. Pro tento výkon ale potřebujete slušnou grafickou kartu — u nejnáročnějších her na ultra detaily počítejte s RTX 4080 a výš. Co mě osobně nejvíc příjemně překvapilo, je HP Display Center aplikace pro kalibraci. Monitor má z výroby přesné barvové profily, ale pokud máte kolorimetr, kalibraci spustíte jedním kliknutím a trvá deset minut. Pro kreativní práci s fotografiemi nebo videem tedy monitor funguje stejně dobře jako profesionální panely. Další věc, kterou oceňuji — KVM přepínač a USB-C se 140W Power Delivery. Stačí jeden kabel z notebooku a monitor ho nabíjí, dodává obraz a zároveň přepíná klávesnici a myš mezi dvěma PC. Ergonomie je solidní — nastavení výšky, naklápění a pivot funguje plynule. Rámečky jsou tenké, povrch panelu dobře potlačuje odlesky. S čím počítat Pár věcí, na které je potřeba upozornit. Za prvé — jako u každého OLED panelu existuje riziko vypálení u statických prvků. Monitor má automatické protekce a pixel refresh cykly, které provádí každých 16 hodin provozu. Pro smíšené používání (kancelář, hraní, filmy) to není problém, ale pokud byste na něm celé dny koukali jen na statický obsah typu tabulek v Excelu, klasický IPS je bezpečnější sázka. Druhá věc — externí napájecí adaptér je opravdu velký. HP ho přesunulo mimo tělo monitoru kvůli tepelnému managementu, což dává smysl, ale napájecí brick skončí buď na zemi, nebo vám zabere místo za stolem. Přešli byste na QD-OLED monitor, nebo zůstanete u osvědčeného IPS kvůli obavám z vypálení?