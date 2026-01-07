HP ukázalo na CESu kuriózní počítač! Je to sice trochu retro, ale určitým lidem může dávat smysl Hlavní stránka Zprávičky HP na CES 2026 představilo EliteBoard G1a – kompletní Windows PC zabudované do klávesnice Uvnitř najdete AMD Ryzen AI procesory, až 64 GB RAM a 2TB SSD – výkon srovnatelný s notebookem Prodej startuje v březnu 2026, cena se očekává kolem 1 000 dolarů (cca 21 000 Kč) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.1.2026 10:00 2 komentáře 2 Pamatujete na Commodore 64? Legendární počítač, kde byl celý hardware zabudovaný v klávesnici? HP se rozhodlo tento koncept oživit pro moderní dobu. EliteBoard G1a je plnohodnotný Windows PC ukrytý v těle kompaktní klávesnice – stačí připojit monitor a můžete pracovat. Proč PC v klávesnici? HP cílí na firemní prostředí, kde se rozšiřuje hot-desking a hybridní práce. Mnoho zaměstnanců má notebook, který většinu času běží se zavřeným víkem připojený k monitoru a externí klávesnici. Displej notebooku leží tedy nevyužitý. EliteBoard tento problém řeší radikálně – prostě displej vynechá. Výsledkem je přenosný desktop, který váží pouhých 680 gramů (verze s baterií 725 gramů). Připojíte USB-C kabel k monitoru a máte plnohodnotný počítač. Hardware pod klávesami Uvnitř klávesnice najdete AMD Ryzen AI procesory – od Ryzen AI 5 330 po Ryzen AI 7 350 Pro s NPU výkonem až 50 TOPS. K tomu až 64 GB DDR5 RAM a 2TB SSD. Výkon srovnatelný s běžnými firemními notebooky. Konstrukce má dvě vrstvy: horní část s klávesnicí je odnímatelná a vyměnitelná – IT oddělení může opravit vadnou klávesu bez výměny celého počítače. Spodní část obsahuje základní desku, paměť, SSD, Wi-Fi kartu, reproduktory a ventilátor. Vše snadno servisovatelné. Chytrý dongle místo kabelů HP přidává kompaktní adaptér, který se připojí k HDMI portu monitoru. Přenáší video signál, nabízí RJ-45 pro kabelový Ethernet a slouží jako napájecí zdroj. Jediný USB-C kabel pak vede z donglu do klávesnice – minimální nepořádek na stole. Verze s baterií funguje jako záložní zdroj (UPS). Můžete odpojit klávesnici a přenést ji do zasedačky bez vypínání počítače – systém běží dál na baterii. Verze bez baterie je určena pro stacionární použití – třeba recepce hotelu nebo informační kiosky. Klávesnice a výbava Kvůli hardwaru uvnitř HP použilo nízké klávesy se silikonovými membránami – ne mechanické spínače. Zdvih 2 mm, tichý chod a pocit podobný prémiovým notebookovým klávesnicím. Touchpad chybí, ale v balení najdete bezdrátovou myš. Konektivita zahrnuje 2× USB-C (jeden s USB4), Wi-Fi 6E (volitelně Wi-Fi 7) a Bluetooth. Integrované reproduktory a mikrofony HP považuje za klíčové – AI PC stále více spoléhají na hlasové ovládání a diktování. Cena a dostupnost HP plánuje zahájit prodej v březnu 2026. Cena zatím není potvrzena, ale odhaduje se kolem 1 000 dolarů (přibližně 21 000 Kč). Je to blíže prémiovému notebooku než klávesnici – ale dostanete plnohodnotný AI PC v kompaktním balení. Redaktor PCMag strávil s předprodukčním vzorkem týden a chválí teploty a hlučnost: „Ventilátor je minimálně slyšet a jednotka se nikdy nepřehřála.“ Benchmarky zatím nejsou k dispozici, ale specifikace naznačují výkon srovnatelný s notebooky se stejnými procesory. Je EliteBoard G1a budoucnost kancelářských PC, nebo jen zajímavá kuriozita? Pro firmy s hot-desking kulturou to může být elegantní řešení. Pro běžné uživatele? Pravděpodobně zůstanou u notebooků. Ale je skvělé vidět, že výrobci stále experimentují s formáty – a někdy se inspirují retro klasikami. Zaujal vás koncept PC v klávesnici? Nebo je to zbytečný experiment? Zdroj: 9to5google, PCMag O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář amd AMD Ryzen HP Počítač Mohlo by vás zajímat Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024 Jak spustit WhatsApp z PC nebo přes web? (návod pro začátečníky) Marek Houser 23.8.2021 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024 Levněji to snad nejde. CZC má v akci parádní notebook s RTX 3050, stojí jen 14 tisíc Adam Kurfürst 2.9.2024 Notebook s OLED displejem a Ryzenem pod 9 tisíc? CZC si přichystalo další skvělou nabídku Jakub Kárník 1.9.2024