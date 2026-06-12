24 GB RAM, 1TB SSD disk a svižný procesor! Nový laptop od HP příjemně zlevnil, ale pozor na "AI" v názvu Hlavní stránka Zprávičky HP AI 15 je 15,6" pracovní notebook s procesorem Intel Core Ultra 5 225U (12 jader), 24 GB DDR5, 1TB SSD a antireflexním Full HD IPS displejem S kódem ALZADNY10 vyjde na 15 741 Kč – z původních 18 490 Kč, samotný kód ubere 1 749 Kč Na tu cenu velkorysý hardware, hlavně 24 GB DDR5; od „AI" v názvu ale moc nečekejte – výkon neurální jednotky na funkce Copilot+ nestačí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte notebook na práci a školu, který nezruinuje rozpočet a přitom má dost paměti i místa? HP AI 15 v barvě Moonlight Blue teď s kódem ALZADNY10 stojí 15 741 Kč. Je to únorová novinka, takže pod kapotou nesedí žádné staré železo – jen to „AI“ v názvu si zaslouží vysvětlení. POŘÍDIT ZA 15 741 KČ Rychlé shrnutí:✅ Hodí se na práci, školu a běžný multitasking – štědrých 24 GB RAM, rychlý 1TB disk, svižný procesor nové generace a podsvícená klávesnice s numpadem v lehkém těle.⚠️ Počítejte s tím, že displej pokrývá jen 62,5 % sRGB (na úpravu fotek slabší), paměť běží v jednom kanálu, baterie je spíš průměrná a označení „AI“ je hlavně marketing.💡 Za 15 741 Kč nabídne víc paměti i úložiště, než bývá v této cenovce zvykem – a to se při dnešních cenách RAM počítá. Slušná výbava schovaná za marketingovým názvem Pohonem je Intel Core Ultra 5 225U – dvanáctijádrový čip generace Arrow Lake-U z roku 2025, který zvládne kancelář, prohlížeč s desítkami panelů i lehčí kreativní práci a v náročnějších chvílích zrychlí až na 4,8 GHz. Štědrých 24 GB DDR5 RAM a 1TB NVMe SSD znamená, že systém i aplikace poběží svižně a s místem si dlouho vystačíte. Displej je 15,6″ IPS s Full HD rozlišením, antireflexní úpravou a tenkými rámečky, takže na práci i film je příjemný. Nechybí podsvícená klávesnice s numerickou částí, Full HD webkamera pro videohovory, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ani nabíjení přes USB-C. Při hmotnosti 1,66 kg ho v batohu skoro neucítíte. Integrovaná grafika Intel zvládne běžné kreslení i přehrávání včetně AV1, na hraní se ale nespoléhejte. BERU TENHLE NOTEBOOK Na co u „AI“ notebooku pozor Začněme rovnou tím názvem. „AI 15″ zní lákavě, jenže neurální jednotka tu zvládá jen 12 TOPS – na oficiální funkce Copilot+, které vyžadují 40 TOPS, nedosáhne. To „AI“ tedy berte spíš jako nálepku než důvod ke koupi. Displej je fajn na kancelář a videa, ale s pokrytím 62,5 % sRGB není pro práci s barvami – fotografové a střihači ať hledají jinde. Paměť navíc běží v jednom kanálu (osazený je jediný slot), což lehce brzdí integrovanou grafiku, a baterie 41 Wh se 7hodinovou výdrží na papíře v praxi vydrží spíš méně. Tělo je plastové – nic, co by v této třídě překvapilo. Pod nálepkou „AI“ se tak skrývá obyčejný, ale poctivě vybavený pracovní notebook s nadprůměrnou porcí paměti i úložiště. Na práci, studium a běžné úkoly je to za 15 741 Kč rozumná volba – jen od toho přídomku v názvu nečekejte víc, než kolik unese. CHCI UŠETŘIT 1 749 KČ Řešíte u notebooku do práce barevný displej, nebo vám jde hlavně o paměť a úložiště? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza HP Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025