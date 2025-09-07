Stylová sluchátka House of Marley teď seženete za hubičku. Zaujmou i skvělou výdrží Hlavní stránka Zprávičky House of Marley Positive Vibration Riddim jsou nyní na Alze se slevou 20 procent Sluchátka nabízejí výdrž baterie až 50 hodin na jedno nabití Zákazníci hodnotí model průměrem 4,7 z 5 hvězdiček na základě 41 recenzí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 House of Marley Positive Vibration Riddim jsou bezdrátová sluchátka s výdrží až 50 hodin, která momentálně pořídíte na Alze se slevou 20 %. Z původních 1 729 Kč klesla cena béžové varianty na 1 383 Kč, což z nich dělá zajímavou volbu pro milovníky hudby, jimž se za audiotechniku nechce utrácet vyšší tisíce. Tmavší barevná provedení jsou dokonce ještě levnější. Skvělá výdrž, 40mm měniče a možnost kabelového připojení Model Positive Vibration Riddim kombinuje 40mm dynamické měniče s technologií Bluetooth 5.3 pro stabilní bezdrátové připojení. Baterie s kapacitou umožňující až 50 hodin poslechu na jedno nabití pak jednoznačně patří k těm lepším hodnotám. Sluchátka disponují integrovaným mikrofonem pro handsfree hovory a ovládacími prvky přímo na náušnících. K dispozici je i možnost kabelového připojení pomocí 3,5mm jacku – v balení najdete potřebný AUX kabel. Nabíjení probíhá přes USB-C port s podporou rychlého nabíjení. CHCI TATO SLUCHÁTKA Udržitelné materiály a designové zpracování House of Marley vsadila na ekologicky šetrnou konstrukci. Sluchátka využívají dřevo s certifikací FSC, hliník a tkaninu REWIND vyrobenou z 99 % recyklovaného PET. Design v krémové, černé nebo Rasta variantě působí prémiově díky kombinaci přírodních materiálů s moderními prvky. Polstrovaný hlavový most je nastavitelný a náušníky mají měkké pěnové polstrování. Co na sluchátka říkají zákazníci? V recenzích na oficiálním webu výrobce uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie – někteří uvádějí, že nabíjejí pouze jednou za 3 týdny při běžném používání. „Výdrž baterie je tak dobrá, že pro běžného posluchače vydrží prakticky celý měsíc na jedno nabití,“ píše jeden ze zákazníků. Další oceňují třeba nízkou hmotnost: „Jsou překvapivě lehká a nosí se velmi pohodlně.“ Z kritických připomínek se objevuje především absence aktivního potlačení hluku a fakt, že v balení chybí přenosné pouzdro. Jeden recenzent upozorňuje: „Zvuk je slušný, ale postrádá hloubku a bohatost, zejména pro audiofily.“ Několik uživatelů také zmínilo občasné rušení signálu. Pozitivně hodnocen je poměr cena/výkon. „Za cenu 50–60 liber jsou mnohem lepší, než bych očekával. Syn je miluje a já mu trochu závidím, přestože sám vlastním Marshally,“ shrnuje britský zákazník. KOUPIT SLUCHÁTKA RIDDIM Se současnou slevou na 1 383 Kč představují sluchátka Positive Vibration Riddim od House of Marley zajímavou alternativu k mainstreanovým značkám pro ty, kdo hledají sluchátka s dlouhou výdrží a originálním designem. Pořídili byste si taková sluchátka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Česko Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024