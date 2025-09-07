TOPlist

Stylová sluchátka House of Marley teď seženete za hubičku. Zaujmou i skvělou výdrží

  • House of Marley Positive Vibration Riddim jsou nyní na Alze se slevou 20 procent
  • Sluchátka nabízejí výdrž baterie až 50 hodin na jedno nabití
  • Zákazníci hodnotí model průměrem 4,7 z 5 hvězdiček na základě 41 recenzí

Adam Kurfürst
7.9.2025 18:00
House of Marley Positive Vibration Riddim BT kremova v ruce

House of Marley Positive Vibration Riddim jsou bezdrátová sluchátka s výdrží až 50 hodin, která momentálně pořídíte na Alze se slevou 20 %. Z původních 1 729 Kč klesla cena béžové varianty na 1 383 Kč, což z nich dělá zajímavou volbu pro milovníky hudby, jimž se za audiotechniku nechce utrácet vyšší tisíce. Tmavší barevná provedení jsou dokonce ještě levnější.

Skvělá výdrž, 40mm měniče a možnost kabelového připojení

Model Positive Vibration Riddim kombinuje 40mm dynamické měniče s technologií Bluetooth 5.3 pro stabilní bezdrátové připojení. Baterie s kapacitou umožňující až 50 hodin poslechu na jedno nabití pak jednoznačně patří k těm lepším hodnotám.

House of Marley Positive Vibration Riddim BT kremova render

Sluchátka disponují integrovaným mikrofonem pro handsfree hovory a ovládacími prvky přímo na náušnících. K dispozici je i možnost kabelového připojení pomocí 3,5mm jacku – v balení najdete potřebný AUX kabel. Nabíjení probíhá přes USB-C port s podporou rychlého nabíjení.

Udržitelné materiály a designové zpracování

House of Marley vsadila na ekologicky šetrnou konstrukci. Sluchátka využívají dřevo s certifikací FSC, hliník a tkaninu REWIND vyrobenou z 99 % recyklovaného PET.

House of Marley Positive Vibration Riddim BT kremova na hlave

Design v krémové, černé nebo Rasta variantě působí prémiově díky kombinaci přírodních materiálů s moderními prvky. Polstrovaný hlavový most je nastavitelný a náušníky mají měkké pěnové polstrování.

Co na sluchátka říkají zákazníci?

V recenzích na oficiálním webu výrobce uživatelé nejčastěji chválí výdrž baterie – někteří uvádějí, že nabíjejí pouze jednou za 3 týdny při běžném používání.

„Výdrž baterie je tak dobrá, že pro běžného posluchače vydrží prakticky celý měsíc na jedno nabití,“ píše jeden ze zákazníků. Další oceňují třeba nízkou hmotnost: „Jsou překvapivě lehká a nosí se velmi pohodlně.“

House of Marley Positive Vibration Riddim BT kremova na stole

Z kritických připomínek se objevuje především absence aktivního potlačení hluku a fakt, že v balení chybí přenosné pouzdro. Jeden recenzent upozorňuje: „Zvuk je slušný, ale postrádá hloubku a bohatost, zejména pro audiofily.“ Několik uživatelů také zmínilo občasné rušení signálu.

Pozitivně hodnocen je poměr cena/výkon. „Za cenu 50–60 liber jsou mnohem lepší, než bych očekával. Syn je miluje a já mu trochu závidím, přestože sám vlastním Marshally,“ shrnuje britský zákazník.

Se současnou slevou na 1 383 Kč představují sluchátka Positive Vibration Riddim od House of Marley zajímavou alternativu k mainstreanovým značkám pro ty, kdo hledají sluchátka s dlouhou výdrží a originálním designem.

Pořídili byste si taková sluchátka?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

