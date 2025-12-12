HONOR X7d s obří baterií a speciálním tlačítkem teď stojí jen 3 tisíce. Zaujme i designem Hlavní stránka Zprávičky Honor X7d ve verzi 6/128GB je nyní k dispozici za 2 990 Kč na Alze Telefon nabízí 6500mAh baterii, 108Mpx fotoaparát a odolnost IP54 Speciální postranní tlačítko umožňuje rychlý přístup k oblíbeným funkcím Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levný telefon s velkou baterií a slušnou výbavou? Honor X7d je nyní v základní konfiguraci 6 GB RAM a 128 GB úložiště k mání za pouhých 2 990 Kč (uvedený přitom byl za 3 990 Kč). Za tuto cenu dostanete telefon s obří baterií, 108Mpx fotoaparátem a několika zajímavými funkcemi, které u konkurence v této cenové hladině nenajdete. Baterie, která vydrží Velký displej a dostatečný výkon pro nenáročné 108Mpx fotoaparát a speciální tlačítko Odolnost a konektivita Pro koho je Honor X7d vhodný? Baterie, která vydrží Největším trumfem Honoru X7d je bezesporu dvoučlánková baterie s kapacitou 6 500 mAh. Ta by měla bez problémů vydržet dva dny běžného používání. Když vám přece jen dojde šťáva, 35W nabíjení telefon rychle vrátí do hry. Výrobce navíc udává, že baterie si zachová více než 80 % kapacity i po pěti letech používání. Velký displej a dostatečný výkon pro nenáročné Honor X7d disponuje 6,77″ TFT displejem s rozlišením 1600 × 720 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Bohužel jde pouze o HD+ panel, nikoliv Full HD. O výkon se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 685, který zvládne sociální sítě, prohlížení webu i méně náročné hry. CHCI HONOR X7d 108Mpx fotoaparát a speciální tlačítko Na zadní straně najdeme 108Mpx hlavní snímač, který pořizuje detailní fotografie za dobrých světelných podmínek. Přední 8Mpx kamera je umístěna v průstřelu displeje. Zajímavostí je fyzické postranní tlačítko, které si můžete nastavit pro rychlé spuštění libovolné aplikace, pořízení snímku obrazovky nebo zapnutí svítilny. Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou MagicOS 9.0. Ta přináší funkce jako Magic Capsule (interaktivní ostrůvek s notifikacemi) nebo AI nástroje pro úpravu fotografií včetně mazání nežádoucích objektů. Odolnost a konektivita Honor X7d se pyšní certifikací IP54, takže zvládne prach i stříkající vodu. Výrobce rovněž zdůrazňuje certifikaci SGS za odolnost vůči pádu. Z konektivity nechybí NFC pro bezkontaktní platby, LTE, WiFi, Bluetooth a GPS. Telefon podporuje dual SIM a váží 208 gramů. Pro koho je Honor X7d vhodný? Honor X7d je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají telefon s dlouhou výdrží baterie a nepotřebují nejvyšší výkon. Ocení ho mladší děti, senioři nebo kdokoliv, kdo používá telefon především na komunikaci, sociální sítě a občasné focení. Naopak pro náročné hráče nebo uživatele vyžadující špičkový displej bude lepší poohlédnout se jinde. KOUPIT HONOR X7d K dispozici je ve stříbrné (Meteor Silver) a černé (Velvet Black) variantě. Vyšší verze s 8 GB RAM a 256 GB úložiště vyjde na 4 433 Kč. Zaujal vás Honor X7d za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Honor levný telefon Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024