Honor Watch 6 sází na eleganci a brutální výdrž. Do Česka zřejmě přijdou už brzy Hlavní stránka Zprávičky Honor oficiálně představil chytré hodinky Watch 6 v elegantním kovovém těle od pouhých 41 gramů Výrobce u nich slibuje mimořádně dlouhou výdrž až 35 dní na jedno nabití V Evropě startují na 250 eurech (zhruba 6 100 Kč), do Česka ale zatím oficiálně nedorazily Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Většina chytrých hodinek si o nabíječku řekne každých pár dní. Honor jde opačným směrem: nové Watch 6 mají podle výrobce vydržet na jedno nabití až 35 dní, a přitom zůstat lehké a elegantní. Shrnuli jsme, co všechno nabízejí – i to, co je dobré brát s rezervou. Lehké tělo, které chce působit draze Honor u Watch 6 hodně staví na vzhledu. Pouzdro vyrábí z recyklovatelné hliníkové slitiny a v základní černé variantě Shadow Black váží jen kolem 41 gramů při tloušťce 10,8 milimetru. Dražší provedení Twilight Brown sází na nerezovou ocel 316L, takže je s asi padesáti gramy o něco těžší, zato působí prémiověji. Marketing mluví o designu inspirovaném palubní deskou závodních aut a o povrchu, který po pískování připomíná titan – ve výsledku jde o decentní kulaté hodinky s otočnou korunkou a zkosenými hranami. Gigantická baterie s výdrží až 35 dní Hlavním lákadlem je baterie. Do těla se vešel akumulátor o kapacitě 980 mAh, který má podle značky zvládnout až 35 dní provozu. Tohle číslo je samozřejmě nutné brát s jistou rezervou: čínští výrobci podobná čísla obvykle měří v úsporném režimu s vypnutým always-on displejem, omezeným měřením tepu a bez aktivní GPS. V plném nasazení proto počítejte spíš s polovinou – i tak by ale šlo o nadprůměrnou výdrž, kterou mezi mainstreamovými hodinkami najdeme málokdy. Sport: přes 120 režimů a GPS i do terénu Watch 6 nabízejí více než 120 sportovních režimů a polohu hlídají duálním systémem GPS AccuTrack. Speciální péči dostal trailový běh, kde hodinky přidávají AI trenéra, data o stoupání a upozornění, když sejdete z trasy. Displej reaguje i s mokrými prsty a celé tělo kryje odolnost proti vodě a prachu podle normy IP69. Najdete tu i nišové režimy pro badminton nebo fotbal – v Číně populární, pro tuzemského uživatele spíš bonus než hlavní důvod ke koupi. 35 dní na jedno nabití! Honor láká na nové hodinky Watch 6 Plus Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Měření zdraví, včetně tlaku ze zápěstí Po stránce zdraví hodinky sledují tep, okysličení krve, úroveň stresu i fáze spánku. Funkce Quick Health Scan udělá rychlou kontrolu klíčových hodnot a každé ráno dorazí automatický souhrn. Honor zdůrazňuje systém IntelliSense, který má sbírat přesnější signál než běžné optické senzory, a nově i průběžné měření krevního tlaku na pozadí. K tomu se ale hodí dodat, že optické měření tlaku ze zápěstí zatím není náhradou lékařského přístroje – berte ho jako orientační. Vysoký jas a chytré funkce pro běžný den Displeji nechybí síla: maximální jas 3 000 nitů zajistí čitelnost i na přímém slunci. Mezi ciferníky přibyl Video Watch Face, který umí jako pozadí přehrát krátké video do deseti sekund. Hodinky zvládnou spárování se dvěma telefony naráz, mají vestavěný diktafon s AI přepisem, ovládání gesty otočení zápěstí a přes NFC bezkontaktní platby kartami Mastercard i Visa. Cena a dostupnost V Evropě se Honor Watch 6 prodávají od 250 eur za černou variantu (zhruba 6 000 Kč), dražší hnědé provedení vyjde na 270 eur (kolem 6 500 Kč). Prodej zatím běží v Číně a části evropských zemí. České zastoupení značky uvedení hodinek oznámilo, konkrétní datum příchodu na pulty obchodů nebo oficiální cenu pro náš trh ale zatím neznáme. Pravděpodobně už však nebudeme muset čekat dlouho. Vyměnili byste časté nabíjení za hodinky, které vydrží i měsíc? Zdroje: Honor, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Honor Smartwatch výdrž baterie wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024