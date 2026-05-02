35 dní na jedno nabití! Honor láká na nové hodinky Watch 6 Plus

Jakub Kárník Publikováno: 2.5.2026 16:00

Čínský Honor se chystá v následujících týdnech představit nové chytré hodinky s označením Watch 6 Plus a začal zájem o ně rozehřívat klasickým způsobem – upoutávkovým plakátem, který odhaluje vzhled a pár vybraných lákadel. Zbytek si necháváme až na oficiální představení, jehož datum zatím výrobce drží pod pokličkou. 35 dní na baterku, ale… Plus místo Ultra. Co se mění? Sledování srdce a režim pro badminton Kdy a za kolik? 35 dní na baterku, ale… Hlavním tahákem teaseru je výdrž až 35 dní na jedno nabití. Pokud se číslo ukáže jako reálné, šlo by o jednu z nejlepších výdrží na trhu chytrých hodinek vůbec – konkurovat by jí mohla snad jen vybraná řada Garminů, která tradičně dlouhý provoz prodává jako svou hlavní disciplínu. Trochu krotit nadšení je ale na místě. Čínští výrobci tato čísla obvykle uvádějí v úsporném režimu s vypnutou částí funkcí, typicky s deaktivovaným always-on displejem, omezeným měřením tepu a bez aktivní GPS. Reálná výdrž v plném provozu bývá zhruba poloviční, což by i tak znamenalo velmi solidních 17 dní – kde se v tomto skóre pohybovaly i předchozí modely Watch 5 Ultra. Plus místo Ultra. Co se mění? Zajímavější než samotné číslo je vlastně přídomek Plus. Honor ho u svých chytrých hodinek používá poprvé, dosud měl v portfoliu základní řadu Watch a vlajkové Watch Ultra, jejichž poslední generace dorazila v březnu loňského roku. Watch 6 Plus tedy nejspíš nahrazuje pozici Ultra, případně zapadne mezi základní model a špičkovou variantu jako jakýsi prostředník. Designově se ostatně chystaná novinka od Watch 5 Ultra moc neliší. Plakát ukazuje stejný kruhový ciferník s otočnou korunkou a postranním tlačítkem, k dispozici budou minimálně dvě barevné varianty pouzdra. Hlavní změna je tedy uvnitř – větší baterie, díky které Honor mohl na obal natisknout těch slibovaných 35 dní. Sledování srdce a režim pro badminton Z funkcí výrobce zmiňuje pokročilé sledování srdečního zdraví, což je v segmentu prémiových hodinek standardem – očekávat lze EKG, měření kyslíku v krvi i kontinuální sledování tepu s upozorněním na nestandardní hodnoty. Konkrétní detaily ale Honor zatím nesdělil. Trochu úsměvněji působí specializovaný režim pro badminton, který výrobce na plakátu vyzdvihuje jako samostatnou novinku. V Číně jde o populární sport a hodinky s analytikou pohybu a údery raketou tam zjevně mají odbyt – pro evropského zákazníka je to ale spíš kuriozita než důvod ke koupi. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli kromě badmintonu budou hodinky umět pokrýt i běžnější disciplíny, jako jsou běh, plavání nebo cyklistika, na slušné úrovni. Kdy a za kolik? Honor zatím přesné datum představení neuvedl, vzhledem k charakteru teaseru ale půjde o otázku dnů, maximálně několika týdnů. Ostrý start prodeje pravděpodobně proběhne nejprve v Číně, globální dostupnost přijde s obvyklým odstupem několika měsíců. Cena se zatím odhaduje obtížně, ale pokud Honor zachová strategii loňských Watch 5 Ultra, mohly by se Plus pohybovat někde mezi 8 a 12 tisíci korunami. Lákala by vás 35denní výdrž natolik, že byste přijali kompromis v jiných funkcích? Zdroj: GSMArena