Honor Play 4 Pro bude mít senzor tělesné teploty. Co dalšího víme?

Včera jsme vás informovali o tom, co všechno víme o nadcházejících telefonech Honor. Nyní vyplula na povrch další zajímavá informace a to ta, že bude mít model Play 4 Pro senzor tělesné teploty. Na co bude konkrétně sloužit v tuto chvíli nevíme, ovšem máme pár tipů.

Honor Play 4 Pro bude mít senzor tělesné teploty

Vzhledem k těmto ne úplně příznivým časům se může senzor tělesné teploty celkem hodit. Ať už proto, že změříte teplotu sami sobě nebo svým blízkým. Můžete tak zahodit normální teploměr a teplotu si nově změřit prakticky kdekoliv. Model Honor Play 4 Pro nese kódové označení OXP-AN00 a prošel také Geekbenchem. V něm jsme se dověděli, že jej bude pohánět blíže nespecifikovaný čipset Kirin a 8 GB RAM.

Operačním systémem bude Android 10 s nadstavbou EMUI 10. Budeme se však muset obejít bez Google služeb. O výdrž baterie se postará 4 100 mAh akumulátor a přední stranu pokryje 6,57″ Full HD + displej.

Ocenili byste teploměr i ve vašem telefonu?

Zdroj: gsmarena.com