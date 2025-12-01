Nejlepší tablet za 8 tisíc! HONOR Pad V9 má výkonný čip a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Tablet HONOR Pad V9 spadl z 11 000 Kč na 7 999 Kč včetně stylusu a obalu Nabízí 11,5" displej se 144 Hz, baterii 10 100 mAh a prémiové kovové tělo V balení chybí nabíječka, pro rychlé 35W nabíjení musíte dokoupit Honor adaptér Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.12.2025 14:29 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday výrazně zlevnila čínský tablet HONOR Pad V9 s aktivním stylusem a obalem. Ten spadl z původních 11 000 Kč na 7 999 Kč. Za osm tisíc získáte prémiově zpracovaný tablet s 11,5″ displejem a obrovskou baterií, ale musíte počítat s pár kompromisy. Prémiový design Výkon pro běžné použití, ne pro náročné hráče V balení je stylus a obal, ale ne nabíječka Osm reproduktorů a systém Pro koho je HONOR Pad V9 za 7 999 Kč Prémiový design HONOR Pad V9 vypadá jako každý jiný tablet. Ploché hliníkové boky, kovová unibody konstrukce, minimalistický vzhled. Tablet je přitom extrémně tenký – jen 6,1 mm – a váží pouhých 475 gramů. To je o poznání lehčí než většina konkurence v této velikostní kategorii. Displej má úhlopříčku 11,5 palce, což je podle zahraničních recenzí ideální kompromis – menší tablety působí stísněně, větší už jsou nepraktické na držení v ruce. Jde o IPS LCD panel s rozlišením 2 800 × 1 840 pixelů (2,8K) a obnovovací frekvencí 144 Hz a jasem 500 nitů. CHCI HONOR TABLET Výkon pro běžné použití, ne pro náročné hráče Tablet pohání MediaTek Dimensity 8350 Elite, což je 4nm procesor s osmi jádry a maximálním taktem 3,35 GHz. Označení „Elite“ je marketingová záležitost – technicky jde o stejný čip jako běžný Dimensity 8350. V kombinaci s 8 GB RAM zvládá běžnou práci, streamování 4K videí, procházení webu i hraní mobilních her bez větších problémů. CHCI HONOR TABLET Není to ale nejvýkonnější tablet roku 2025 – pokud hledáte náhradu notebooku nebo nejvýkonnější herní zařízení, raději si připlaťte na tablety se Snapdragonem 8 Elite. HONOR Pad V9 je spíš pro konzumaci médií a lehčí produktivitu. Velkou devízou je baterie 10 100 mAh. Zákazníci na Alze uvádějí, že při 2-3 hodinách denního používání vydrží tablet klidně 5 dní. Podporuje rychlé 35W nabíjení – z 30 % na 100 % to trvá hodinu s originální 80W nabíječkou Honor. V balení je stylus a obal, ale ne nabíječka Příjemným bonusem je aktivní stylus Honor Magic Pencil 3 a flip pouzdro přímo v balení. To je něco, co u konkurence v této cenové kategorii obvykle musíte dokupovat zvlášť. Problém je, že v krabici chybí nabíječka. Najdete tam jen USB-C kabel. Pro rychlé 35W nabíjení musíte mít originální Honor nabíječku – jiné adaptéry nabíjejí mnohem pomaleji. Jeden zákazník píše, že s běžnou 67W nabíječkou trvalo nabití z 40 % přes hodinu a deset minut, což je výrazně horší než s originálním adaptérem. CHCI HONOR TABLET Další zklamání: chybí GPS a vibrační motor. Pro většinu uživatelů to nevadí, ale pokud chcete tablet používat k navigaci nebo očekáváte haptickou odezvu, musíte sáhnout jinam. Osm reproduktorů a systém Tablet má osm reproduktorů s podporou prostorového zvuku, IMAX Enhanced a DTS:X. Zahraniční recenzenti byli překvapeni, jak hlasitě a kvalitně zařízení hraje – museli ho dokonce ztlumit, protože očekávali slabší výkon. Pro sledování filmů a seriálů je to výborná volba. Operační systém je Android 15 s nadstavbou MagicOS 9. Ta je podle zahraničních recenzí „dost kontroverzní“ – plná AI funkcí, které jsou spíš vychytávky než praktické nástroje. Například rozpoznávání rukopisu fungovalo s různými výsledky, matematické vzorce umí rozpoznat jen občas. Pro koho je HONOR Pad V9 za 7 999 Kč Za 7 999 Kč dostáváte solidní tablet s prémiovou konstrukcí, dlouhou výdrží a stylusem v balení. Hodí se pro ty, kdo hledají zařízení na sledování videí, čtení, psaní poznámek a lehčí produktivitu. Pokud ale chcete nejvýkonnější Android tablet nebo nejlevnější zařízení s velkou obrazovkou, raději se podívejte jinam. CHCI HONOR TABLET Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet Black Friday Honor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024