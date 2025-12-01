TOPlist

Nejlepší tablet za 8 tisíc! HONOR Pad V9 má výkonný čip a krásný displej

  • Tablet HONOR Pad V9 spadl z 11 000 Kč na 7 999 Kč včetně stylusu a obalu
  • Nabízí 11,5" displej se 144 Hz, baterii 10 100 mAh a prémiové kovové tělo
  • V balení chybí nabíječka, pro rychlé 35W nabíjení musíte dokoupit Honor adaptér

Jakub Kárník
1.12.2025 14:29
Alza v rámci Black Friday výrazně zlevnila čínský tablet HONOR Pad V9 s aktivním stylusem a obalem. Ten spadl z původních 11 000 Kč na 7 999 Kč. Za osm tisíc získáte prémiově zpracovaný tablet s 11,5″ displejem a obrovskou baterií, ale musíte počítat s pár kompromisy.

Prémiový design

HONOR Pad V9 vypadá jako každý jiný tablet. Ploché hliníkové boky, kovová unibody konstrukce, minimalistický vzhled. Tablet je přitom extrémně tenký – jen 6,1 mm – a váží pouhých 475 gramů. To je o poznání lehčí než většina konkurence v této velikostní kategorii.

HONOR Pad V9

Displej má úhlopříčku 11,5 palce, což je podle zahraničních recenzí ideální kompromis – menší tablety působí stísněně, větší už jsou nepraktické na držení v ruce. Jde o IPS LCD panel s rozlišením 2 800 × 1 840 pixelů (2,8K) a obnovovací frekvencí 144 Hz a jasem 500 nitů.

Výkon pro běžné použití, ne pro náročné hráče

Tablet pohání MediaTek Dimensity 8350 Elite, což je 4nm procesor s osmi jádry a maximálním taktem 3,35 GHz. Označení „Elite“ je marketingová záležitost – technicky jde o stejný čip jako běžný Dimensity 8350. V kombinaci s 8 GB RAM zvládá běžnou práci, streamování 4K videí, procházení webu i hraní mobilních her bez větších problémů.

Není to ale nejvýkonnější tablet roku 2025 – pokud hledáte náhradu notebooku nebo nejvýkonnější herní zařízení, raději si připlaťte na tablety se Snapdragonem 8 Elite. HONOR Pad V9 je spíš pro konzumaci médií a lehčí produktivitu.

Velkou devízou je baterie 10 100 mAh. Zákazníci na Alze uvádějí, že při 2-3 hodinách denního používání vydrží tablet klidně 5 dní. Podporuje rychlé 35W nabíjení – z 30 % na 100 % to trvá hodinu s originální 80W nabíječkou Honor.

V balení je stylus a obal, ale ne nabíječka

Příjemným bonusem je aktivní stylus Honor Magic Pencil 3 a flip pouzdro přímo v balení. To je něco, co u konkurence v této cenové kategorii obvykle musíte dokupovat zvlášť. Problém je, že v krabici chybí nabíječka. Najdete tam jen USB-C kabel.

Pro rychlé 35W nabíjení musíte mít originální Honor nabíječku – jiné adaptéry nabíjejí mnohem pomaleji. Jeden zákazník píše, že s běžnou 67W nabíječkou trvalo nabití z 40 % přes hodinu a deset minut, což je výrazně horší než s originálním adaptérem.

Další zklamání: chybí GPS a vibrační motor. Pro většinu uživatelů to nevadí, ale pokud chcete tablet používat k navigaci nebo očekáváte haptickou odezvu, musíte sáhnout jinam.

Osm reproduktorů a systém

Tablet má osm reproduktorů s podporou prostorového zvuku, IMAX Enhanced a DTS:X. Zahraniční recenzenti byli překvapeni, jak hlasitě a kvalitně zařízení hraje – museli ho dokonce ztlumit, protože očekávali slabší výkon. Pro sledování filmů a seriálů je to výborná volba.

Operační systém je Android 15 s nadstavbou MagicOS 9. Ta je podle zahraničních recenzí „dost kontroverzní“ – plná AI funkcí, které jsou spíš vychytávky než praktické nástroje. Například rozpoznávání rukopisu fungovalo s různými výsledky, matematické vzorce umí rozpoznat jen občas.

Pro koho je HONOR Pad V9 za 7 999 Kč

Za 7 999 Kč dostáváte solidní tablet s prémiovou konstrukcí, dlouhou výdrží a stylusem v balení. Hodí se pro ty, kdo hledají zařízení na sledování videí, čtení, psaní poznámek a lehčí produktivitu. Pokud ale chcete nejvýkonnější Android tablet nebo nejlevnější zařízení s velkou obrazovkou, raději se podívejte jinam.

Co říkáte na tuto slevu?

