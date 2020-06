Honor MagicWatch 2 umí další sportovní funkce. Je jich teď přes sto

Jedno z nejzásadnějších kritérií při koupi chytrých hodinek je, kolik sportovních módů podporují. Respektive to, zda tam uživatel najde ty své konkrétní oblíbené. Z toho důvodu se výrobci snaží do hodinek dostat co nejvíce funkcí naráz, aby si vybral téměř každý. Svou konkurenční pozici teď v tomto ohledu o velký kus vylepšily Honor MagicWatch 2, které mají nové sportovní funkce díky poslední aktualizaci. Update rozšiřuje nabídku o 85 tréninkových režimů a pokrývá 6 různých kategorií sportů: extrémní, volnočasové, fitness, vodní, míčové hry nebo zimní sporty. Od tance po parkour, horolezectví až po jógu, balet nebo box.

Již v základní výbavě podporovaly nejnovější chytré hodinky od Honoru až 8 outdoorových aktivit. Například běhání, chůzi, turistiku, cyklistiku, venkovní plavání nebo triatlon. K tomu 7 indoorových aktivit jako běhání, plavání, fyzický trénink nebo veslování. Kromě 15 fitness režimů bylo k dispozici také 13 profesionálních běžeckých kurzů od začátečníka po profesionála. Teď přibylo pětaosmdesát dalších módů pro různé druhy tělesných aktivit. A celková nabídka tak přesahuje stovku. Mezi nové sportovní funkce pro Honor MagicWatch 2 patří třeba i takové věci jako parkour, skateboarding, jízda na sněžném skútru nebo hip-hopový tanec.

Jakému sportu se s hodinkami věnujete nejčastěji?

Zdroj: TZ