Honor Magic7 Pro zlevnil na minimum! Pod 19 tisíc nabízí famózní displej a skvělé foťáky Hlavní stránka Zprávičky Honor Magic7 Pro má na Alze Black Friday slevu: z 31 990 Kč na 18 888 Kč Vlajková loď se Snapdragonem 8 Elite, 200MPx teleobjektivem a 100W nabíjením Silný fotomobil s výbornými reproduktory, ale s kompromisy v baterii a zoomu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Honor Magic7 Pro přišel v lednu 2025 za 31 990 Kč s ambicí prolomit nadvládu Samsungu a čínské konkurence ve fotomobilech. Po poklesu na 18 888 Kč (sleva 41%) se stal jedním z nejdostupnějších vlajkových telefonů se Snapdragonem 8 Elite. Nabízí špičkový hardware, 200MPx teleobjektiv a 100W nabíjení, ale má i slabiny. Snapdragon 8 Elite: výkon bez přehřívání Magic7 Pro pohání Snapdragon 8 Elite – stejný čipset jako v OnePlus 13, Xiaomi 15 Ultra nebo Galaxy S25 Ultra. Qualcomm slibuje o 45 % vyšší výkon CPU a o 44 % lepší efektivitu oproti Snapdragon 8 Gen 3. V AnTuTu dosahuje telefon necelých 2 miliony bodů v normálním režimu. Pokud zapnete režim výkonu v nastavení, překlopí se přes 2,5 milionu. CHCI HONOR MAGIC7 PRO Důležitější než čísla je ale chlazení. Honor vynikl v tom, že procesor se ani při náročných úkolech výrazně nezahřívá a telefon zůstává svižný. Žádný extrémní throttling, žádné dramatické teploty. Prostě funguje. Displej s jasem 5000 nitů: čitelný i v Alpách Honor vsadil na 6,8″ LTPO OLED displej s rozlišením 2800 × 1280 pixelů a dynamickou frekvencí 1-120 Hz. Maximální jas při HDR obsahu je 5000 nitů (oproti 4000 nitů u Magic6 Pro). V praxi to znamená, že displej je skvěle čitelný i na přímém slunci. Naše redakce testovala telefon v Julských Alpách a displej byl perfektně čitelný i na vrcholcích hor. Barvy jsou syté, pozorovací úhly široké. Honor vyslyšel kritiku a panel je méně zakřivený než u Magic6 Pro. Pořád to není rovný displej jako u Galaxy S25 Ultra, ale je to výrazně lepší než předtím. Pod displejem je ultrazvuková čtečka otisků prstů (rychlá a přesná) a 3D skener obličeje, což je funkce, kterou na Androidech moc nepotkáte. Fotoaparát: 200MPx teleobjektiv s kompromisy Fotosestava: 50MPx hlavní s proměnlivou clonou f/1.4-2.0, 50MPx ultraširokáč 122° a 200MPx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. To je na papíře skvělá výbava. CHCI HONOR MAGIC7 PRO Hlavní fotoaparát vytváří živé barvy a skvěle pracuje s dynamickým rozsahem. Fotky mají hodně detailů a vypadají líbivě, i když mírně přesycené (typické pro Honor). Teleobjektiv je fenomenální – 3× optický zoom je špička a i 6× bezztrátový zoom je použitelný. Tady Honor exceluje. Problém je s vyššími zoomy. Honor na tiskové konferenci hodně mluvil o „AI Zoomu“, ale ten si spoustu věcí ve fotkách vyloženě vymýšlí. Není špatný, ale není to opravdová fotografie – spíš AI generované obrázky. To je sporné. Selfie kamera má 50MPx a patří mezi nejlepší – detailní, s dobrým HDR a kvalitním bokeh efektem. Baterie: menší než čekáte Tady přichází první zklamání. Evropská verze má baterii 5270 mAh, zatímco čínská verze má 5850 mAh. To je rozdíl téměř 600 mAh, což je dost na to, aby to ovlivnilo výdrž. V praxi ale výdrž není špatná. V recenzi jsme hovořili o tom, že za celý den focení (a bylo toho hodně) si telefon vzal asi 50 %, přes noc jen 2 %. To je solidní výsledek, ale mohl být lepší s větší baterií. Nabíjení je brutální: 100W kabelem i 80W bezdrátově. Z 0 na 100% se dostanete za méně než 40 minut. Nabíječka ale není v balení, což je další zklamání. MagicOS 9.0: plynulý a chytrý MagicOS 9.0 (Android 15) je ukázkově optimalizovaný. Systém je plynulý, bez sekání, a má promyšlené funkce jako Magic Portal (přetahování obsahu mezi aplikacemi gestem). CHCI HONOR MAGIC7 PRO Pokud jste milovali staré Huawei telefony, ale chcete Google služby, tady se budete cítit jako doma. Přibyly AI funkce včetně Google Gemini integrace. Design: sklo místo veganské kůže Magic7 Pro má skleněná záda místo veganské kůže, kterou měl Magic6 Pro. To je krok k mainstreamu – vypadá to prémiově, ale telefon se hůř drží a chytá otisky. Zpracování je špičkové s certifikací IP69 (odolnost proti prachu, vodě i vysokotlakému mytí). Telefon je ale velký a těžký – 6,8″ displej a skleněné tělo nejsou pro malé ruce. Verdikt: skvělý telefon s kompromisy Za 18 888 Kč je Honor Magic7 Pro zajímavá nabídka. Dostanete Snapdragon 8 Elite, špičkový displej, fantastické reproduktory, solidní fotoaparáty a rychlé nabíjení. CHCI HONOR MAGIC7 PRO Co říkáte na tuto slevu? 