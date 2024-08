Honor provokuje Samsung! Na svůj nový ohebný telefon vyryl „omluvu“ majitelům Foldů

Honor provokuje Samsung „omluvou“ na svém novém skládacím telefonu Magic V3

Magic V3 se chlubí titulem nejtenčího skládacího telefonu na světě

K oficiálnímu evropskému představení dojde za pár dní na veletrhu IFA

Když se velké technologické firmy pustí do vzájemného popichování, obvykle to stojí za to. Honor, který se v poslední době snaží prorazit na evropském trhu, nyní přichází s kampaní, která zřejmě nezůstane bez povšimnutí. Na pant svého nového skládacího telefonu Magic V3 nechal vyrýt „omluvu“ majitelům konkurenčního Galaxy Z Foldu. A není to ledajaká omluva – je to 166 slov dlouhý text, který je čitelný pouze pod mikroskopem.

„Drazí majitelé telefonu Samsung Galaxy Z Fold, omlouváme se. Víme, že jste se těšili, až si koupíte telefon, který se dá složit a vejde se do kapsy. Byla vám slíbena budoucnost, technický zázrak, svět neomezeného multitaskingu a výkonu. A teď se pravděpodobně díváte na nový HONOR Magic V3 a cítíte se trochu… zrazeni. Na velikosti záleží a my cítíme vaši lítost. Stejně jako když jste favoritem na zlatou medaili a pak v závodě skončíte poslední. Vědomí, že existuje tenčí, lehčí a odolnější skládací telefon, stačí k tomu, aby kdokoli zpochybnil svou volbu. Chápeme to. Byli jste průkopníky, kteří se statečně vydali do neprobádaného oblasti skládacích telefonů s nejistou odolností. Ale zasloužíte si něco lepšího. Vlastně si zasloužíte zlatou medaili. Společnost HONOR je odhodlána posouvat hranice technologií a přinášet vám ten nejlepší možný uživatelský zážitek. Jen říkáme… že je v pořádku cítit se zklamaný. My bychom se cítili stejně.“

Honor se tedy snaží zaujmout před uvedením Magic V3 na evropský trh a trefuje se přímo do svého hlavního konkurenta. Otázkou je, zda se mu to nevymstí. Samsung má v Evropě silnou pozici a loajální fanoušky. Navíc, ne každému může takhle agresivní marketing sedět.

This Phone Is Easy On The Eyes – HONOR Magic V3

Co se týče samotného telefonu, Honor Magic V3 se chlubí tloušťkou pouhých 9,2 mm ve složeném a 4,35 mm v rozloženém stavu a má hmotnost 226 gramů. Konkurenční Samsung má ve složeném stavu tloušťku 12,1 mm a v otevřeném 5,6 mm, váží pak o 13 gramů více.

Zajímavé je, že spolu s touto akcí Honor zveřejnil i výsledky průzkumu mezi 6 000 Evropany. Zjistil, že s omluvami má problém každý pátý respondent. Čtvrtina dotázaných dokonce uvedla, že se neomlouvá, protože se nikdy nemýlí. Tyhle data Honor šikovně využil pro svou kampaň, i když souvislost mezi problémy s omluvami a výběrem telefonu mi přijde trochu přitažená za vlasy.

Celá ta akce je bezpochyby zajímavá, ale klíčové bude, jak si Magic V3 povede v reálném světě. Tloušťka a váha jsou sice důležité, ale uživatelé se budou zajímat hlavně o výdrž baterie, kvalitu displeje a fotoaparáty. Na to si budeme muset počkat do 5. září, kdy Honor plánuje odhalit více detailů na veletrhu IFA v Berlíně. Předchozí generace, jejíž recenzi si můžete přečíst u nás na webu však ukázala, že ohebná řada Magic patří už teď mezi naprostou špičku.

Jak se těšíte na Honor Magic V3?

Zdroj: tisková zpráva