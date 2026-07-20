Ideální pro běžce a cyklisty. Open-ear sluchátka od Honoru teď stojí 1 599 Kč místo 3 399 Kč Hlavní stránka Zprávičky Honor Earbuds Open jsou sluchátka za uši (open-ear), která nechávají zvukovod volný a nezacpávají uši Zlevnila o 52 % z 3 399 na 1 599 Kč Přes otevřený design mají aktivní potlačení hluku a odolnost IP54 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.7.2026 17:40 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sluchátka, která nemáte v uších, ale za nimi – a přesto slyšíte hudbu i okolí zároveň. Honor Earbuds Open teď na Alze koupíte za 1 599 Kč místo 3 399 Kč. Open-ear konstrukce je hit posledních měsíců hlavně mezi běžci a cyklisty, protože slyšíte přijíždějící auto stejně dobře jako playlist. 👍 Berte, pokud běháte, jezdíte na kole nebo pracujete v openspace a chcete slyšet hudbu i to, co se děje kolem vás.🤔 Váhejte, pokud posloucháte hlavně basy nebo chcete úplné odstřižení od okolí – to open-ear ze své podstaty nedokáže.💰 Cenovka: 1 599 Kč je méně než polovina původní ceny a v kategorii open-ear s ANC jde o jednu z nejnižších částek na trhu. CHCI SLUCHÁTKA ZA 1 599 KČ Proč zrovna otevřená konstrukce Open-ear sluchátka nezasouváte do zvukovodu, ale zavěsíte za boltec – ucho zůstává volné, nic netlačí a po hodinách vás nesvědí jako klasické špunty. Pro sport je to ideální: slyšíte provoz, sluchátka díky háčku pevně drží i při běhu a odolnost IP54 zvládne pot i déšť. Honor k tomu přidává i aktivní potlačení hluku, což je u otevřených sluchátek nezvyklé – nečekejte zázraky jako u špuntů, ale okolní hukot dokáže zjemnit. Každé sluchátko váží jen kolem osmi gramů a s pouzdrem vydrží až 22 hodin. Co od open-ear čekat a co ne Otevřená konstrukce má jeden fyzikální strop: basy nikdy nebudou tak plné jako u sluchátek zasunutých do ucha a v silném hluku (metro, rušná ulice) musíte přidat hlasitost. To není vada Honoru, ale vlastnost celé kategorie – kdo chce hlavně bicí a odstřižení od světa, ať sáhne po klasických peckách. Kdo naopak nesnáší cpaní špuntů do uší a chce být za chůze ve střehu, dostává tady za 1 599 Kč nejlevnější slušnou vstupenku do světa open-ear. Na Alze mají zatím hodnocení 4,3/5, byť jen od čtyř zákazníků. Další zlevněná sluchátka najdete v Mega slevách na Alze. VYUŽÍT SLEVU 52 % Chtěli byste při běhu slyšet okolí, nebo se od světa raději úplně odstřihnete? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Honor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025