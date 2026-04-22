Alza zlevnila sluchátka Honor o polovinu! Mají účinné ANC a slušnou výdrž, lákají i na kvalitní zvuk Hlavní stránka Zprávičky Honor CHOICE Earbuds S8 jsou TWS sluchátka s duálním měničem (titan + keramika), ANC až 50 dB a podporou LDAC S kódem ALZADNY50 stojí 850 Kč místo 1 699 Kč (sleva 849 Kč, tedy 50 %) Výdrž baterie je až 38 hodin s nabíjecím pouzdrem a sluchátka mají certifikaci Hi-Res Audio Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupná sluchátka s podporou kodeku LDAC a aktivním potlačením hluku, přičemž oceníte i bonusy jako certifikaci Hi-Res Audio? Honor CHOICE Earbuds S8 teď zlevnila z 1 699 Kč na 850 Kč se slevovým kódem ALZADNY50. To představuje slevu o 50 %, což se příliš často nevidí. Podívejte se proto s námi podrobněji na to, zda se skutečně vyplatí koupit. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte TWS sluchátka s ANC a podporou LDAC do 1 000 Kč a chcete i Hi-Res audio.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete bezdrátové nabíjení pouzdra (to S8 nepodporuje) nebo jste vázaní na iOS – LDAC je primárně Android záležitost.💡 Za 850 Kč se jedná o jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii – konkurenční modely s ANC a LDAC začínají spíše kolem 1 500 Kč. Proč jsou tahle sluchátka zajímavá Tahle bezdrátová sluchátka Honor cílí na lidi, kteří chtějí kombinaci aktivního potlačení hluku, Hi-Res zvuku a slušné výdrže baterie bez nutnosti jít do cenové kategorie kolem 3 000 Kč. V praxi dostanete vlajkové funkce jako LDAC kodek s přenosem až 990 kbps, ANC s potlačením až 50 dB a duální měnič – a to vše za cenu, za kterou se jinde prodává spíš základní výbava bez ANC. Klíčové parametry v lidské řeči Sluchátka staví na duálním měniči – kombinuje se 11mm dynamický měnič potažený titanem pro basy s 10,5mm piezoelektrickým keramickým výškovým reproduktorem. Každý má vlastní akustickou komoru, takže se vzájemně neruší. Frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz je na TWS sluchátkách nadstandardní a společně s certifikací Hi-Res Audio a kodekem LDAC (podpora až 96 kHz/24 bit) to slibuje detailní zvuk – za předpokladu, že máte zdroj i telefon, který LDAC umí. Aktivní potlačení hluku Deep Noise Cancellation 3.0 nabízí několik režimů (Ultra, Střední, Útulný, Inteligentní) a podle výrobce dosahuje maximální redukce 50 dB v režimu Ultra. Čísla jsou samozřejmě z laboratoře TiinLab a reálný výsledek se liší podle tvaru ucha i velikosti špuntů, ale v kategorii pod 1 000 Kč je i polovina této hodnoty nadprůměr. Pro hovory je v každém sluchátku trojice mikrofonů s algoritmem DNN, která potlačuje ruch na straně volajícího. Praktická stránka: výdrž, IP54 a Bluetooth 5.4 Každé sluchátko váží 4,8 g, což je v rámci kategorie příjemně málo, a drží se v uchu pomocí silikonových špuntů. Materiál je antibakteriálně ošetřený podle normy ISO 22196, což má smysl hlavně při celodenním nošení. Sluchátka mají certifikaci IP54 – odolají prachu i stříkající vodě, takže přežijí běh v dešti i zpocenou posilovnu. Nabíjecí pouzdro ale IP54 nemá, s tím v mokru počítejte. Výdrž je slušná: 8 hodin na samotných sluchátkách a 38 hodin celkem s nabíjecím pouzdrem (s vypnutým ANC). Rychlonabíjení z 10 minut poslouží na dvě hodiny poslechu. Komunikace běží přes Bluetooth 5.4 s podporou duálního připojení ke dvěma zařízením, takže lze přepínat mezi telefonem a notebookem bez ručního rozpojování. Potěší i herní režim s nižší latencí a prostorový zvuk, který ale nepodporuje sledování hlavy – oproti Apple Spatial Audio je to tedy slabší varianta. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,8 z 5, ale zatím pouze ze 4 hodnocení (z toho dvě psané recenze). Vzorek je tak malý, že z něj nejde vyvodit spolehlivé závěry – produkt je na trhu krátce. 100 % zákazníků ho doporučuje, ale berte to právě s ohledem na malý počet hlasů. Pro komplexnější obraz se vyplatí počkat na víc ověřených recenzí nebo se podívat po testech v nezávislých audio magazínech. Co je ale podložené faktem: model je přímým následovníkem dobře hodnocené řady Earbuds, kterou Honor buduje několik let, a specifikace odpovídají tomu, co konkurence nabízí za výrazně vyšší peníze. Kritickým bodem bývají u Honor CHOICE sluchátek obecně možnosti přizpůsobení – ovládací gesta se většinou nedají volně mapovat a pokročilé nastavení EQ je k dispozici jen přes aplikaci HONOR AI Space, která na ne-Honor telefonech někdy omezuje funkce (například vyskakovací oznámení vyžadují Magic UI 6.1+). Kdy to smysl nedává Pokud jste v ekosystému Apple a primárně streamujete z iPhonu, ztratíte jednu z hlavních výhod S8 – LDAC na iOS nefunguje a spadnete na AAC. Stejně tak pokud potřebujete bezdrátové nabíjení nabíjecího pouzdra nebo pokročilou integraci s ekosystémem jiného výrobce (Find My, OFind, Samsung SmartThings), tohle není cesta. Druhý případ: pokud chcete prémiové ANC na úrovni Sony XM5 nebo Bose QuietComfort Ultra, realisticky ho v téhle cenové kategorii nedostanete. Honor CHOICE S8 nabízí solidní potlačení pro MHD, kanceláře a běžný ruch, ale na zápas s vlajkovými loděmi nebo vyšší střední třídou za tisíce korun to není. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete TWS sluchátka s ANC, LDAC a Hi-Res zvukem pod 1 000 Kč, je tahle sleva výjimečně silná. Za 850 Kč se aktuálně podobná kombinace parametrů na českém trhu téměř neobjevuje – konkurence v kategorii (JBL Wave Beam 2, CMF Buds 2) se pohybuje mezi 1 300 a 1 800 Kč a většinou bez LDAC. Naopak pokud hledáte zavedený produkt s dostatkem uživatelských recenzí nebo jste v Apple ekosystému, stojí za to zvažovat i jiné modely. Kolik u vás v rozhodování váží podpora LDAC – je to pro vás must-have, nebo si vystačíte s AAC? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 