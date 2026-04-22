Alza zlevnila sluchátka Honor o polovinu! Mají účinné ANC a slušnou výdrž, lákají i na kvalitní zvuk

Adam Kurfürst
22.4.2026 18:00
Honor CHOICE Earbuds S8 bila

Hledáte cenově dostupná sluchátka s podporou kodeku LDAC a aktivním potlačením hluku, přičemž oceníte i bonusy jako certifikaci Hi-Res Audio? Honor CHOICE Earbuds S8 teď zlevnila z 1 699 Kč na 850 Kč se slevovým kódem ALZADNY50. To představuje slevu o 50 %, což se příliš často nevidí. Podívejte se proto s námi podrobněji na to, zda se skutečně vyplatí koupit.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte TWS sluchátka s ANC a podporou LDAC do 1 000 Kč a chcete i Hi-Res audio.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete bezdrátové nabíjení pouzdra (to S8 nepodporuje) nebo jste vázaní na iOS – LDAC je primárně Android záležitost.
💡 Za 850 Kč se jedná o jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii – konkurenční modely s ANC a LDAC začínají spíše kolem 1 500 Kč.

Proč jsou tahle sluchátka zajímavá

Tahle bezdrátová sluchátka Honor cílí na lidi, kteří chtějí kombinaci aktivního potlačení hluku, Hi-Res zvuku a slušné výdrže baterie bez nutnosti jít do cenové kategorie kolem 3 000 Kč. V praxi dostanete vlajkové funkce jako LDAC kodek s přenosem až 990 kbps, ANC s potlačením až 50 dB a duální měnič – a to vše za cenu, za kterou se jinde prodává spíš základní výbava bez ANC.

Klíčové parametry v lidské řeči

Sluchátka staví na duálním měniči – kombinuje se 11mm dynamický měnič potažený titanem pro basy s 10,5mm piezoelektrickým keramickým výškovým reproduktorem. Každý má vlastní akustickou komoru, takže se vzájemně neruší. Frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz je na TWS sluchátkách nadstandardní a společně s certifikací Hi-Res Audio a kodekem LDAC (podpora až 96 kHz/24 bit) to slibuje detailní zvuk – za předpokladu, že máte zdroj i telefon, který LDAC umí.

Honor CHOICE Earbuds S8 render seda

Aktivní potlačení hluku Deep Noise Cancellation 3.0 nabízí několik režimů (Ultra, Střední, Útulný, Inteligentní) a podle výrobce dosahuje maximální redukce 50 dB v režimu Ultra. Čísla jsou samozřejmě z laboratoře TiinLab a reálný výsledek se liší podle tvaru ucha i velikosti špuntů, ale v kategorii pod 1 000 Kč je i polovina této hodnoty nadprůměr. Pro hovory je v každém sluchátku trojice mikrofonů s algoritmem DNN, která potlačuje ruch na straně volajícího.

Praktická stránka: výdrž, IP54 a Bluetooth 5.4

Každé sluchátko váží 4,8 g, což je v rámci kategorie příjemně málo, a drží se v uchu pomocí silikonových špuntů. Materiál je antibakteriálně ošetřený podle normy ISO 22196, což má smysl hlavně při celodenním nošení. Sluchátka mají certifikaci IP54 – odolají prachu i stříkající vodě, takže přežijí běh v dešti i zpocenou posilovnu. Nabíjecí pouzdro ale IP54 nemá, s tím v mokru počítejte.

Výdrž je slušná: 8 hodin na samotných sluchátkách a 38 hodin celkem s nabíjecím pouzdrem (s vypnutým ANC). Rychlonabíjení z 10 minut poslouží na dvě hodiny poslechu. Komunikace běží přes Bluetooth 5.4 s podporou duálního připojení ke dvěma zařízením, takže lze přepínat mezi telefonem a notebookem bez ručního rozpojování. Potěší i herní režim s nižší latencí a prostorový zvuk, který ale nepodporuje sledování hlavy – oproti Apple Spatial Audio je to tedy slabší varianta.

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,8 z 5, ale zatím pouze ze 4 hodnocení (z toho dvě psané recenze). Vzorek je tak malý, že z něj nejde vyvodit spolehlivé závěry – produkt je na trhu krátce. 100 % zákazníků ho doporučuje, ale berte to právě s ohledem na malý počet hlasů. Pro komplexnější obraz se vyplatí počkat na víc ověřených recenzí nebo se podívat po testech v nezávislých audio magazínech.

Co je ale podložené faktem: model je přímým následovníkem dobře hodnocené řady Earbuds, kterou Honor buduje několik let, a specifikace odpovídají tomu, co konkurence nabízí za výrazně vyšší peníze. Kritickým bodem bývají u Honor CHOICE sluchátek obecně možnosti přizpůsobení – ovládací gesta se většinou nedají volně mapovat a pokročilé nastavení EQ je k dispozici jen přes aplikaci HONOR AI Space, která na ne-Honor telefonech někdy omezuje funkce (například vyskakovací oznámení vyžadují Magic UI 6.1+).

Kdy to smysl nedává

Pokud jste v ekosystému Apple a primárně streamujete z iPhonu, ztratíte jednu z hlavních výhod S8 – LDAC na iOS nefunguje a spadnete na AAC. Stejně tak pokud potřebujete bezdrátové nabíjení nabíjecího pouzdra nebo pokročilou integraci s ekosystémem jiného výrobce (Find My, OFind, Samsung SmartThings), tohle není cesta.

Honor CHOICE Earbuds S8 napul vytazena z krabicky

Druhý případ: pokud chcete prémiové ANC na úrovni Sony XM5 nebo Bose QuietComfort Ultra, realisticky ho v téhle cenové kategorii nedostanete. Honor CHOICE S8 nabízí solidní potlačení pro MHD, kanceláře a běžný ruch, ale na zápas s vlajkovými loděmi nebo vyšší střední třídou za tisíce korun to není.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud chcete TWS sluchátka s ANC, LDAC a Hi-Res zvukem pod 1 000 Kč, je tahle sleva výjimečně silná. Za 850 Kč se aktuálně podobná kombinace parametrů na českém trhu téměř neobjevuje – konkurence v kategorii (JBL Wave Beam 2, CMF Buds 2) se pohybuje mezi 1 300 a 1 800 Kč a většinou bez LDAC. Naopak pokud hledáte zavedený produkt s dostatkem uživatelských recenzí nebo jste v Apple ekosystému, stojí za to zvažovat i jiné modely.

Kolik u vás v rozhodování váží podpora LDAC – je to pro vás must-have, nebo si vystačíte s AAC?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024