Nejlepší sluchátka pod tisícovku? Skvěle hodnocená Honor CHOICE EarBuds S8 zlevnila o polovinu Hlavní stránka Zprávičky Honor CHOICE Earbuds S8 jsou bezdrátová špuntová sluchátka s aktivním ANC až 50 dB, LDAC kodekem a Hi-Res certifikací S kódem ALZADNY50 stojí 850 Kč místo původních 1 699 Kč (úspora poloviny ceny) Za pár stovek dostanete duální měnič titan + keramika a kompletní funkční výbavu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Honor CHOICE Earbuds S8 v Alze klesly na 850 Kč po zadání kódu ALZADNY50, což je polovina původní ceny. V téhle cenovce jsou velmi atraktivní, nabízejí ANC, LDAC i Hi-Res certifikaci. Co tahle sluchátka umí Výdrž, vodotěsnost a Bluetooth 5.4 Kde Honor šetřil – aplikace a nucená registrace Verdikt: za 850 Kč nemají konkurenci Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte druhá sluchátka do tašky, na dovolenou nebo do posilovny – nebo si chcete za pár stovek vyzkoušet, co dnes umí ANC.⚠️ Zvažte, pokud chcete čistě offline použití – aplikace Honor AI Space vyžaduje registraci a bez ní k pokročilým nastavením nedostanete.💡 Za 850 Kč dostanete kombinaci ANC, Hi-Res, LDAC a 38 hodin výdrže s nabíjecím pouzdrem. Co tahle sluchátka umí Honor sáhl po duální měničové konstrukci – v každém sluchátku sedí 11mm dynamický měnič s titanovou vrstvou pro basy a 0,25mm ultratenký piezoelektrický keramický měnič pro výšky. V praxi tahle kombinace dává frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz a hudbu s patrnou separací nástrojů – sluchátka opravdu hrají detailněji, než byste u špuntů v této cenovce čekali. Pokud na zařízení pustíte LDAC kodek (musíte ho ručně zapnout), dostanete bezztrátový přenos 990 kbps – tedy plný Hi-Res s podporou 96kHz/24bit. Aktivní potlačení hluku Honor inzeruje na až 50 dB v režimu Ultra, což odpovídá vyšší střední třídě. Uživatelé na Alze potvrzují, že ANC funguje, ale není to úroveň Sony WF-1000XM5 nebo AirPods Pro – tam stejně počítejte s investicí pět až šestkrát vyšší. Pro běžné použití (MHD, vlak, otevřená kancelář) je to ale výrazně víc, než kolik za sluchátka platíte. K dispozici jsou navíc režimy Mírný, Útulný a Inteligentní, který se přizpůsobí podle okolního hluku. Výdrž, vodotěsnost a Bluetooth 5.4 Výdrž je u sluchátek vždy klíčová. Honor S8 nabízí 8 hodin na samotných sluchátkách s vypnutým ANC a celkem 38 hodin s pouzdrem. Při zapnutém ANC počítejte s menší výdrží, ale i tak jde o čísla, která pohodlně pokryjí týdenní každodenní dojíždění do práce. Rychlonabíjení dává dvě hodiny poslechu za 10 minut na šňůře – ideální, když si vzpomenete těsně před odchodem z domu. Sluchátka mají krytí IP54, tedy ochranu proti potu, dešti a prachu – do posilovny i na běh za drobného deště v pohodě, do bazénu ne. Bluetooth 5.4 je novější verze s nižší spotřebou energie a stabilnějším spojením v rušném prostředí. Sluchátka podporují i duální připojení ke dvěma zařízením najednou (pozor – tato funkce se deaktivuje při zapnutí LDAC, je třeba si vybrat jedno). Kde Honor šetřil – aplikace a nucená registrace Buďme upřímní – v této cenovce kompromisy logicky existují. Aplikace Honor AI Space, přes kterou se ovládají všechny pokročilé funkce (LDAC, prostorový zvuk, gesta, ekvalizér), vyžaduje registraci účtu a nelze ji používat offline. Pro lidi, kteří telefon nechtějí zatěžovat dalšími účty, je to drobná, ale pravidelně zmiňovaná výtka. Bez aplikace ale sluchátka fungují jen v základním režimu s ANC „Ultra“. Verdikt: za 850 Kč nemají konkurenci Honor CHOICE Earbuds S8 za 850 Kč jsou jednoznačná koupě, pokud hledáte sluchátka pro každodenní použití, do batohu na cesty nebo na dovolenou – nebo si chcete za rozumné peníze vyzkoušet, jak vypadá moderní bezdrátový zvuk s ANC. Za plnou cenu 1 699 Kč jsou pořád dobrá volba, ale konkurence je výraznější. Ve slevě 50 % ale v podstatě nemá smysl o nich přemýšlet jinak než ano. Kolik byste dnes utratili za bezdrátová sluchátka – levný kus na běžné použití, nebo radši vyšší třídu na delší roky? 