Honor Band 5 recenze: obstojí dva roky starý náramek i dnes?

Náramek Honor Band 5 vyšel už na podzim roku 2019 a mezitím dostal také nástupce v podobě Honoru Band 6. V redakci se nám však tento náramek objevil a tak jsme jej dali na ruku a pár týdnů jej cvičně používali. Jelikož jsme recenzovali několik novějších kousků jako třeba Huawei Watch Fit nebo Xiaomi Mi Band 6 nás zkrátka zajímalo, kam se trh s chytrými náramky posunul. Následující odstavce tedy nebudou klasickou recenzí, ovšem spíše pohledem, zda má vůbec smysl jej v dnešní době koupit (v bazarech se dá koupit klidně pod 300 Kč) a nebo naopak, zda se vyplatí přejít z Honor Band 5 na některý z novějších náramků.

Obsah balení Honor Band 5

Honor Band 5 přijde se vším, co byste od náramku, který v době svého představení vycházel na 990 Kč asi čekali. Kromě něj zde naleznete nabíjecí kabel (bohužel microUSB/USB-A) a samotnou nabíjecí plošku, která má celkem zvláštní tvar a trvalo nám několik minut, než jsme vůbec přišli na to, jak se vlastně nabíjí. Samozřejmostí je také příručka a záruka. Žádný náhradní řemínek nebo dokonce nabíjecí adaptér. S tím ale zřejmě nikdo nepočítal.

Design a zpracování

Pokud trh s chytrými náramky sledujete pravidelně, zřejmě poznáte že nejde o zařízení, které bylo představeno včera. Znát je to zejména na displeji. Ten má totiž úhlopříčku pouhých 0,9 palce, je typu AMOLED a disponuje rozlišením 240 x 240 pixelů. Občas dochází k zásekům a také není zrovna nejresponzivnější. Pod ním se nachází kulaté tlačítko, které vás vrátí na domovskou obrazovku. Pokud bychom to měli porovnat třeba s Mi Bandem 6, který má rovněž AMOLED panel, ovšem o velikosti 1,56 palce a rozlišení 486 x 152 pixelů, není se příliš o čem bavit. Navíc zde nejsou žádná tlačítka a systém ovládáte gesty.

Samotné tělo je poměrně tenké a řemínek je pak vyroben ze silikonu. Nejde však o klasický jemný silikon, na který byste byli u podobného zařízení zvyklí. Je poměrně tvrdý a má hrubou texturu. Můžete si jej však snadno vyměnit za jiný. Žádná fyzická tlačítka nebo dokonce korunku zde samozřejmě nehledejte. Potěší ale rozhodně certifikace 5 ATM, takže si s ním můžete jít v klidu zaplavat.

Uzavřený operační systém

V náramku Honor Band 5 nalezneme (stejně jako u dalších Huawei a Honor wearables zařízení) operační systém LiteOS. Ten je poměrně jednoduchý a uzavřený. Zařízení probudíte buď zvednutím zápěstí nebo klepnutím na displej. Poté se vám zobrazí ciferník s hodinami a informacemi o ušlých krocích a aktuálním počasí. Můžete si však vybrat z několika dalších ciferníků, které vám dokáží zobrazit třeba aktuální stav baterie nebo ušlou vzdálenost.

Po přejetí prstem směrem dolu se dostanete k několika informacím a můžete si také manuálně spustit měření srdečního tepu nebo si zjistit základní informace o spánku. Podrobnějších statistik se pak dočkáte přímo v aplikaci Huawei Health na vašem telefonu. Pokud byste chtěli s náramkem zaplatit, máte smůlu. NFC byste zde totiž hledali marně, což se ale dá přes dva roky starému náramku odpustit.

Nijak oslňující není ani správa notifikací. Když vám někdo zavolá, můžete hovor sice odmítnout, ale nikoliv ztišit, což se u podobného zařízení přímo nabízí a třeba Xiaomi Mi Band to umí. Když vám pak přijde jakákoliv notifikace, bohužel z ní nelze poznat, z jaké aplikace přišla. Musíte tedy často přemýšlet nad tím, zda vám někdo napsal SMS zprávu nebo jen odepsal na Messenger. Na malý displej se také vejde samozřejmě jen málo textu. Pro upozornění, že vám vůbec něco přišlo je to asi fajn, ale to je tak všechno. Pro jistotu zmíníme, že notifikace jsou pasivní a rovněž nelze z náramku telefonovat.

Výdrž baterie

Výdrž baterie Honor Band 5 je i na dnešní poměry celkem slušná. My jsme náramek používali spolu se zapnutým sledování spánku a jednotýdenním tréninkem s tím, že nám vydržel 9 dní. Pokud byste cvičili častěji, počítejte spíše s týdenní výdrží. Na trhu jsou náramky, které vydrží déle, ovšem 100mAh baterie odvádí vcelku dobrou práci. Špatná není ani samotná rychlost. Dobití z 0 na 100 % trvá něco málo přes hodinku a za 15 minut se nabije asi na 20 %, což vám stačí k jednodennímu použití.

Sportovní aktivity

Honor Band 5 dokáže sledovat několik sportovních aktivit. To první, co budete mít na očích jsou ale kroky. Spolu s TicWatch Pro 3 GPS jsme se s náramkem vydali na menší výlet na benzínku, přičemž rozdíl byl asi 10 kroků ve prospěch hodinek s Wear OS. Kdo měl pravdu bohužel nevíme. Dále je zde na výběr z několika různých tréninků jako je volný trénink, plavání, veslování, kolo, venkovní a vnitřní chůze/běh.

Náramek dokáže poskytnout několik základních údajů jako je čas, tepová frekvence nebo uběhlá vzdálenost, což zřejmě většině jedinců bude stačit. Ti, kteří chtějí podrobnější informace zřejmě sáhnout po výrobcích jako například Garmin. Sledování spánku je pak podrobněji rozepsáno v aplikaci Huawei Health. Dokáže vám kromě času usnutí a probuzení nabídnout také čas REM spánku nebo dobu lehkého/hlubokého spánku.

Aplikace Huawei Health

Do aplikace Huawei Health budete chodit primárně proto, abyste se pohodlněji a podrobněji dostali k datům z náramku Honor Band 5. Mimo již zmíněný spánek a aktivity zde dokážete sledovat spálené kalorie či ušlou vzdálenost. Rovněž si můžete vybrat z ciferníků, které se stáhnou do vašeho náramku nebo si nastavit budík. Pokud budete pilní, vysloužíte si časem i různé odznaky za vaše sportovní úspěchy. Samozřejmě lze v aplikaci náramek různě nastavovat nebo jej obnovit do továrního nastavení.

Cena a dostupnost

Nový Honor Band 5 se dá koupit na českých e-shopech za cenu okolo 650 – 700 Kč. Na bazarech se dá pořídit i pod 300 Kč.

Závěrečné zhodnocení

Honor Band 5 je jistě dostatečným pomocníkem v případě, že od něj nečekáte příliš moc. Zvládne s přehledem kontrolovat vaší sportovní aktivitu a spánek a upozorní vás na to, že vám na telefonu přišla notifikace. Nezklame vás ani výdrž baterie. Pokud jste tedy nikdy podobné zařízení neměli a nechcete do něj investovat, možná by se za tři stovky z bazaru jednalo o zajímavou koupi. Nový se ale nevyplatí. Třeba Xiaomi Mi Band 5 se dá koupit levněji a jde o novější zařízení, které funguje lépe po všech stránkách.

Klady + Dá se sehnat za pár korun

+ Slušná výdrž baterie

+ Jednoduché uživatelské rozhraní

+ Skvělá aplikace Huawei Health

+ Vcelku přesné měření

Zápory – Absence NFC

– Pasivní a nepřehledné notifikace

– Uzavřený operační systém LiteOS

